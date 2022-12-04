Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 5/12/2022, Thần Tài nổ hủ tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền đổ về tài khoản liên tục, sự nghiệp bước sang chương mới, tài lộc hanh thông, vận trình may mắn không thiếu

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 06:56

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai thứ Hai 5/12/2022 cho biết có tới 3 con giáp may mắn cây tài lộc nở hoa, trúng số tiền tỷ, tiền nhiều vô kể, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, vận trình sắp tới suôn sẻ, hanh thông.

Tuổi Thân

Trời sinh những người tuổi thân có tính cách cởi mở, dễ hòa đồng, hào phóng, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người nên có nhiều bạn bè, đồng nghiệp yêu quý. Họ có khả năng nắm bắt tâm lý người khác nên ứng xử tinh tế, luôn mang lại niềm vui cho mọi người. Con giáp này rất kiên định với ý tưởng của bản thân, hiểu rõ ưu và nhược điểm của chính mình để tìm cách phát huy tốt nhất. 

Tử vi thứ Hai cho biết con đường hậu vận của Thân diễn ra thuận lợi nhờ có Tài cung xuất hiện “Quốc Ấn” nên sự nghiệp của con giáp may mắn vô cùng hanh thông từ đó tài vận cũng thuận buồm xuôi gió. Bạn sẽ thu được những khoản lợi nhuận lớn từ việc đầu tư, kinh doanh bên ngoài. Tài chính được đảm bảo giúp cho cuộc sống gia đình của bản mệnh trở nên hạnh phúc viên mãn, ấm êm. 

con giap 1
Tử vi thứ Hai cho biết con đường hậu vận của Thân diễn ra thuận lợi nhờ có Tài cung xuất hiện “Quốc Ấn” nên sự nghiệp của con giáp may mắn vô cùng hanh thông từ đó tài vận cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Năm Nhâm Dần 2022, tuổi Tý bước vào hạn Tam Tai, công việc làm ăn có nhiều biến động và thường gặp khó khăn. Đặc biệt, đối với những người khởi sự công việc mới, sẽ gặp nhiều trục trặc, bất lợi trong con đường thăng tiến sự nghiệp. 

Tuy nhiên, theo tử vi 12 con giáp đúng ngày mai thứ Hai 5/12/2022, sự nghiệp của tuổi Tý sẽ lên 1 tầm cao mới. Bản mệnh có cơ may phát tài phát lộc. Thêm quý nhân phù trợ, đường công danh của tuổi này sắp đón những tin vui cực lớn, có người còn có cơ hội trúng số độc đắc trong nay mai, nợ nần nhiều mấy cũng trả đủ.

Tuy nhiên cần hết sức lưu ý, trong năm ít cát vận về tiền bạc nên hạn chế tư duy đầu cơ ngắn hạn, lướt sóng... rất dễ thất thu.

con giap 2
Tử vi 12 con giáp đúng ngày mai thứ Hai 5/12/2022, sự nghiệp của tuổi Tý sẽ lên 1 tầm cao mới. Bản mệnh có cơ may phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi thứ Hai cho biết con đường tương lai của người tuổi Thìn sẽ diễn ra vô cùng xán lạn, tài lộc hanh thông, công việc như ý, làm gì cũng gặt hái thành công nên con giáp giàu sang này sẽ thêm phúc thêm phần, làm ăn vượng phát. Chính vì vậy, đừng vội bỏ cuộc nếu những ngày trước đó diễn ra không mấy thuận lợi. 

Cũng trong giai đoạn này, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa nên Thìn, có quý nhân nâng đỡ nên công việc kinh doanh phát triển thuận lợi mang về nguồn thu nhập kếch xù. Nghề chính hay nghề tay trái cũng mang lại cho Thìn phúc lộc tràn trề, tiền nhiều vô kể, nhà lầu xe hơi cùng lúc đủ đầy. 

Ngoài ra  tuổi Thìn cần làm ăn chân chính, tránh sự mập mờ, lập cho mình kế hoạch tài chính cụ thể, có sự phòng bị trước, chi tiêu tiết kiệm đề phòng bất trắc.

con giap 3
Cũng trong giai đoạn này, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa nên Thìn, có quý nhân nâng đỡ nên công việc kinh doanh phát triển thuận lợi mang về nguồn thu nhập kếch xù - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi thứ Hai ngày 5/12/2022 của 12 con giáp: Mùi - Tỵ vận trình thăng hoa viên mãn, tài lộc hanh thông, Tý gặp tiểu nhân ám hại, cuộc sống diễn ra không mấy khả quan về tài chính

Tử vi thứ Hai ngày 5/12/2022 của 12 con giáp: Mùi - Tỵ vận trình thăng hoa viên mãn, tài lộc hanh thông, Tý gặp tiểu nhân ám hại, cuộc sống diễn ra không mấy khả quan về tài chính

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 5/12/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Mùi - Tỵ vận trình phát tài phát lộc, tiền tài dư dả. Trong khi đó, người tuổi Tý gặp nhiều rắc rối không đáng có khiến đường công danh sự nghiệp bị ảnh hưởng đáng kể.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi thứ Hai tử vi thứ hai ngày 5/12/2022 tử vi ngày mới Tử vi 3 con giáp may mắn con giáp Tử vi ngày 5/12 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 14 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 6 giờ 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà