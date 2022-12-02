Đúng 16h chiều mai (3/12), 3 con giáp phát tài phát lộc, trúng số dễ như chơi, tài lộc hanh thông, tiền vào như thác đổ, vận trình thuận lợi đủ đường

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 14:55

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h chiều mai (3/12) có tới 3 con giáp may mắn phát tài phát lộc, trúng số độc đắc, đường công danh rộng mở, tiền bạc nhiều vô kể, đổi đời nhanh chóng.

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán đúng 16h chiều mai (3/12) cho biết con đường tương lai của người tuổi Tuất làm gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Không chỉ vậy, con giáp này còn được đánh giá cao vì có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc. Sắp tới cơ hội tới nhiều, may mắn bủa vây khó ai sánh bằng. 

Thời gian này người làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi. Cộng thêm việc được quý nhân chỉ đường dẫn lối, làm 1 ăn tới 10. 

Đường tình duyên của người tuổi Tuất đang bước vào giai đoạn nồng nàn. Tuất và người ấy thấu hiểu lẫn nhau và dễ dàng tìm được tiếng nói chung. May mắn thay, cặp đôi có sự ủng hộ tuyệt đối từ phía  bạn bè và gia đình.

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Thời gian này người làm công ăn lương hay tự thân làm chủ đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h chiều mai (3/12) con đường hậu vận của người tuổi Mão diễn ra thuận lợi khi con giáp này sẽ gặp được cơ hội đổi đời, phất lên giàu có trong 1 nốt nhạc. Cụ thể, nhờ được thần tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp này đều được tiến hành suôn sẻ.

Trong thời gian này, Mão kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này. Người làm ăn kinh doanh thuận lợi, các dự án hay hợp đồng kinh doanh đều diễn ra thuận lợi, ký kết ổn thỏa. Có người còn may mắn trúng số độc đắc. 

Ngoài ra, Mão hãy nhớ chỉ cần bạn càng làm việc thiện thì bản thân sẽ nhận càng nhiều phước lành. Vì vậy, bản mệnh đừng ngại giúp đỡ những người xung quanh khi cần nhé. 

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Trong thời gian này, Mão kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn nhìn sự việc bằng cái nhìn tích cực nhất. Họ là những người thường chật vật khi còn trẻ, trong cả đường sự nghiệp lẫn tình duyên.

Đúng 16h chiều mai (3/12) cho biết chính sự chăm chỉ cần mẫn của họ sẽ được đền đáp xứng đáng khi cơ hội phất lên trong ngày mai. Cụ thể, sự nghiệp được sếp lẫn công nghiệp công nhận thực lực nên thời gian này có được nhiều cơ hội tốt để lên chức hoặc tăng lương. 

Đường tài lộc cũng bay cao không kém gì sự nghiệp, các dự án đầu tư trước đó thất bại của con giáp này sẽ phát triển không ngừng nghỉ khi có sự trợ giúp đắc lực từ quý nhân, qua đó mang lại nguồn thu rủng rỉnh cho bản mệnh. 

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Đúng 16h chiều mai (3/12) cho biết chính sự chăm chỉ cần mẫn của họ sẽ được đền đáp xứng đáng khi cơ hội phất lên trong ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai (3/12/2022), Thần Tài ban phát vận may, 3 con giáp dành hết tài lộc của cải, vận trình may mắn không thiếu, sự nghiệp bước sang trang mới

Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai (3/12/2022), Thần Tài ban phát vận may, 3 con giáp dành hết tài lộc của cải, vận trình may mắn không thiếu, sự nghiệp bước sang trang mới

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai (3/12/2022) có tới 3 con giáp may mắn có Thần Tài ban phước, tiền tài cùng lúc viên mãn, tiền bạc kiếm về ngập két, chỉ sợ tiêu không hết, vận trình sắp tới hanh thông, thuận lợi đủ đường.

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