Đúng ngày mai, thứ Hai ngày 27/3/2023, 3 con giáp ra ngõ gặp quý nhân, vạn sự khởi sắc, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc hanh thông, vận trình trải đầy vinh quang phú quý

Tâm linh - Tử vi 26/03/2023 07:25

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai thứ Hai sẽ có tới 3 con giáp may mắn được Quý Nhân ban lộc, tiền bạc chảy về không ngớt, sự nghiệp diễn ra suôn sẻ, vận trình tương lai xán lạn khó ai sánh bằng.

Tuổi Dậu

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng ngày mai thứ Hai ngày 27/3/2023 cho biết con đường hậu vận của người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, tới nơi tới chốn. Con đường tình duyên cũng cực kỳ đỏ chói, người độc thân có được đối tượng đúng gu sau suốt thời gian tìm kiếm. Còn Dậu có gia đình thì gia đình hạnh phúc viên mãn, không xảy ra bất cứ cãi vả hay tranh cãi gay gắt nào cả. 

Đường tài lộc khá mạnh, được quý nhân phù trợ nên làm ăn tiến bộ, không lo gặp xui xẻo, con giáp này làm việc gì cũng suôn sẻ, cuộc sống hanh thông. Bản mệnh có thái độ đúng đắn và luôn đi theo hướng có ánh sáng, do đo mà xứng đáng được tôn trọng và được công nhận.

con giap 1
Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng ngày mai thứ Hai ngày 27/3/2023 cho biết con đường hậu vận của người tuổi Dậu gặp nhiều điều thuận lợi, làm gì cũng suôn sẻ, tới nơi tới chốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai thứ Hai sẽ là lúc người tuổi Ngọ gặp thời. Đây là thời điểm cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện sẽ giúp Ngọ bớt phần nào hung hiểm. Với cái miệng ngọt ngào, tuổi Ngọ làm gì cũng được việc, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống suôn sẻ, vui vẻ.

Đặc biệt, bản mệnh còn là mẫu người dù vất vả họ vẫn lạc quan, rạng rỡ, sống từ bi, không mưu cầu tài lộc. Những thành công, tài lộc mà họ có được là nhờ vào trời Phật phù hộ độ trì.

Thời gian này nhờ có tứ phương tụ tài, những người trong họ hàng, gia đình người tuổi Ngọ có thể chung sức làm ăn, xây dựng sự nghiệp và đón nhận tiền tài, vận may.

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp, đúng ngày mai thứ Hai sẽ là lúc người tuổi Ngọ gặp thời. Đây là thời điểm cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện sẽ giúp Ngọ bớt phần nào hung hiểm. Với cái miệng ngọt ngào, tuổi Ngọ làm gì cũng được việc, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống suôn sẻ, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bước sang năm Quý Mão 2023 này người tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Khác với khoảng thời gian trước đó, công việc tới tay còn hỏng thì thời điểm này cho thấy con giáp này làm đại sự dễ thành, chỉ cần thận trọng và biết nắm bắt thời cơ là mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Cụ thể như các dự án kinh doanh vốn đang làm ăn thua lỗ trước đây đều sẽ được thu hồi lại vốn lẫn lãi khi có quý nhân chỉ đường dẫn lối.

Trong ngày thứ Hai này cục diện Tam Hợp sẽ giúp tuổi Hợi thoát khỏi rủi ro và tiếp tục đạt được những thành tựu trong cuộc sống. Vận rủi của Hợi sẽ tan biến, họ liên tục gặp may mắn trong sự nghiệp. Chính vì lẽ đó, bản mệnh hãy chuẩn bị tâm thế để hốt bạc trong thời gian tới nhé.

con giap 3
Bước sang năm Quý Mão 2023 này người tuổi Hợi như “cá gặp nước”, có cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Khác với khoảng thời gian trước đó, công việc tới tay còn hỏng thì thời điểm này cho thấy con giáp này làm đại sự dễ thành - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi thứ Hai ngày 27/3/2023 của 12 con giáp: Thìn - Tý tài vận rực sáng, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, Thân bị tiểu nhân chơi xấu, tài lộc gặp nhiều trắc trở

Tử vi thứ Hai ngày 27/3/2023 của 12 con giáp: Thìn - Tý tài vận rực sáng, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, Thân bị tiểu nhân chơi xấu, tài lộc gặp nhiều trắc trở

Tử vi thứ Hai ngày 27/3/2023 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Thìn sở hữu vận trình hanh thông, tiền tài dư dả. Trong khi đó, người tuổi Thân tiểu nhân đeo bám, dễ vướng thị phi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi thứ Hai tử vi thứ Hai ngày 27/3/2023 tử vi 12 con giáp ngày 27/3 tử vi ngày mới Tử vi con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 17 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 28 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 39 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 43 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay