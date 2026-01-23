Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 23/01/2026 06:45

Thứ Bảy 24/1/2026, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ trong ngày 20/7. Mọi người tin tưởng khi giao công việc cho bạn, bởi dù vấn đề phải đối mặt có phức tạp đến đâu, bạn vẫn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý.

Trái lại, trong chuyện tình cảm, Thủy sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn ý thức được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy - Ảnh 1
Công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ trong ngày 20/7 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra êm đẹp, trôi chảy vào đúng ngày mai. Tam Hội giúp sức khuyến khích người tuổi này hãy mạnh dạn và tự tin thực hiện các kế hoạch đã ấp ủ trước đó, bởi lẽ sự chần chừ chỉ khiến bản mệnh đánh mất cơ hội cho chính mình. Đây là thời điểm mà con giáp này khao khát kiếm tiền để nâng cao chất lượng cuộc sống bản thân. Nhiều bạn khá nhạy bén nên việc kiếm tiền khá ổn.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ yêu thương ngập tràn. Quý Nhân chỉ đường dẫn lối giúp cho người độc thân nhanh tìm thấy được người trong mộng. Người đã lập gia đình thì có thể hóa giải mâu thuẫn và trở về những giây phút yêu nhau ban đầu.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra êm đẹp, trôi chảy vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thực Thần nâng đỡ giúp người tuổi Mùi sẽ dễ dàng cải thiện được vị trí của mình trong công việc. Bên cạnh đó, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm được người cùng chung chí hướng để cùng nhau phát triển các hạng mục làm ăn. Vì biết cách chi tiêu nên con giáp này không cần phải quá lo lắng về chuyện “cơm áo gạo tiền”. Ngoài ra, nhiều bạn còn chưa hài lòng với số tiền kiếm được hiện tại nên cố gắng “cày cuốc” để có được khoản tiền như mình mong muốn. 

Hơn nữa, vận trình tình cảm chẳng đáng lo. Bạn là một người khá coi trọng trong việc hâm nóng tình cảm và không bao giờ để cảm xúc nhạt nhòa, nguội lạnh. Người độc thân tìm thấy được tình yêu nhờ sự mai mốt từ người thân, gia đình. 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy - Ảnh 3
Thực Thần nâng đỡ giúp người tuổi Mùi sẽ dễ dàng cải thiện được vị trí của mình trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đinh Tiến Dũng tiết lộ kịch bản chương trình thay thế Táo quân 2026

Đinh Tiến Dũng tiết lộ kịch bản chương trình thay thế Táo quân 2026

Hậu trường 26 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/1/2025, gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/1/2025, gặp thời gặp vận, tiền liên tục chảy về túi, mua nhà tậu xe hơn cả thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
HH Thanh Thủy chuộng khoe chân dài, eo thon ở phong cách đời thường

HH Thanh Thủy chuộng khoe chân dài, eo thon ở phong cách đời thường

Hậu trường 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Đúng ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, Thần Tài trao túi vàng, 3 con giáp bộn thu tiền tài tứ phía, trúng số độc đắc, làm ăn phất phát, thịnh vượng đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Mỗi ngày ăn 1 quả kiwi sức khỏe thăng hạng lại tốt cho tiêu hóa và tim mạch

Mỗi ngày ăn 1 quả kiwi sức khỏe thăng hạng lại tốt cho tiêu hóa và tim mạch

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, Thần Tài nhả vía giàu sang, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc

Sau hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, Thần Tài nhả vía giàu sang, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/1/2026), 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/1/2026), 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Cuối ngày hôm nay (23/1/2026), 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Cuối ngày hôm nay (23/1/2026), 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Thông tin MỚI vụ 3 cháu nhỏ bị mẹ cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột

Công an vào cuộc vụ cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm

Công an vào cuộc vụ cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Sau hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, Thần Tài nhả vía giàu sang, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc

Sau hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, Thần Tài nhả vía giàu sang, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', không lo nghĩ tới tiền bạc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/1/2026), 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/1/2026), 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Cuối ngày hôm nay (23/1/2026), 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Cuối ngày hôm nay (23/1/2026), 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 0h00 ngày 23/1/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Đúng 0h00 ngày 23/1/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy