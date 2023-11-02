Đúng ngày 5/11/2023: 3 con giáp có duyên làm giàu, cải thiện thu nhập, nâng cao mức sống

Đúng ngày 5/11/2023, tuổi Ngọ đang làm kinh doanh có thể mong đợi một giai đoạn hồng phát. Tài chính đặc biệt thăng hoa, giúp tinh thần bản mệnh phấn chấn trong suốt cả tháng và hỗ trợ rất nhiều cho gia đình.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên kiêng cữ trổ cửa dựng cửa, khai trương, xuất hành, các việc khác cũng không hay. Do vậy, tuổi Ngọ nên lưu ý bố trí các công việc đó vào thời điểm khác.

Về mặt tình cảm, con giáp này đang trong giai đoạn tràn ngập hạnh phúc. Vận trình tình cảm đặc biệt thăng hoa, người độc thân nên chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tình cờ với người trong mộng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng ngày 5/11/2023 sẽ là một năm đầy thử thách. Bản mệnh không lo lắng khi đối mặt với những điều đó. Vận may vẫn đang sẵn sàng chờ đợi tuổi Sửu ở phía trước.

Con giáp này có tính cách ổn định, bền bỉ và sồng rất thực thế. Bản mệnh có nhiều vận may đặc biệt trong ngày 5/11. Nhờ sự kiên trì, nhẫn nại, bản mệnh có thể nắm được các cơ hội hiếm có để phát triển sự nghiệp. Tuổi Sửu có thể tiến chậm nhưng chắc chắn.

Trong thời gian này, bản mệnh có nhiều cơ hội cải thiện cuộc sống. Gia đình tuổi Sửu ngày một gắn bó, các thành viên thấu hiểu nhau hơn, cùng nhau chia sẻ buồn vui.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đúng ngày 5/11/2023, người tuổi Dần phấn đấu vì tương lai cho bạn và đối phương.

Công việc: Người tuổi Dần làm việc luôn chú tâm, để ý những chi tiết nhỏ hoàn thiện bản thân.

Tình cảm: Bạn và người yêu cùng nhau phấn đấu cho tương lai bản thân.

Tài lộc: Thành tựu lớn nhất bạn nhận được là phần thưởng cấp trên trao tặng.

Sức khoẻ: Thoải mái với tinh thần làm việc tràn đầy năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.