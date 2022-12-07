Đúng khuya nay (7/12), NGỌC HOÀNG soi chiếu, trao tận tay phước lành cho 3 con giáp này, vận trình suôn sẻ, may mắn hanh thông, bản mệnh cầu được ước thấy, cuộc đời chính thức 'nở hoa'

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 05:25

Tử vi dự đoán vào đúng khuya nay 7.12, ngoc hoàng soi chiếu, 3 con giáp này được trao tận tay phước lành, vận tình suôn sẻ như ý, bản mệnh cầu được ước thấy, may mắn hơn người.

Tuổi Tý

Chính Ấn xuất hiện giúp đường công danh sự nghiệp và tài lộc của tuổi Tý luôn gặp may mắn, thuận lợi ở mọi mặt. Bản mệnh làm việc chăm chỉ, hiệu quả công việc lên mức cao nhất. Do đó, tuổi Tý có khả năng sẽ nhận được một phần thưởng kha khá trong ngày hôm nay đó.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Vấn đề tài chính không còn là nỗi lo hàng đầu như trước, nhưng tuổi Tý tránh nên chi tiêu phung phí kẻo rơi vào cảnh khủng hoảng.

Tam Hợp cục nâng đỡ, vận trình tình cảm có những dấu hiệu tăng tiến tốt đẹp, vợ chồng lúc nào cũng yêu thương nhau thắm thiết. Con giáp này và người ấy cũng có những lúc bất đồng, tranh cãi, nhưng biết đâu là điểm dừng, không để cho mâu thuẫn đẩy hai người ra xa nhau.

Đúng khuya nay (7/12), NGỌC HOÀNG soi chiếu, trao tận tay phước lành cho 3 con giáp này, vận trình suôn sẻ, may mắn hanh thông, bản mệnh cầu được ước thấy, cuộc đời chính thức 'nở hoa' - Ảnh 1
Tam Hợp cục nâng đỡ, vận trình tình cảm có những dấu hiệu tăng tiến tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

May mắn được Tam Hợp che chở, người tuổi Dần đạt được những bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của mình. Năng lực làm việc của bạn được phát huy khá ổn định, nhờ đó được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao cho những nỗ lực và cố gắng trong suốt thời gian qua.

Cũng trong ngày này, các mối quan hệ của những chú Hổ khá hài hòa, giúp ích rất nhiều trong khi làm việc theo nhóm, tập thể. Nhân cơ hội này, bạn cần tự tin, chủ động và tích cực làm việc hơn để giành lấy lợi thế nổi bật hơn so với người khác. Nhìn chung bạn đang đi rất đúng đường, hãy kiên trì và nỗ lực thì sẽ đi tới thành công.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Tinh thần vui vẻ, thoải mái giúp người tuổi Dần an tâm bày tỏ tình cảm của mình với người bạn đời bên cạnh. Người độc thân mạnh dạn hơn trong việc tiến tới và làm quen với những người khác giới, tăng cơ hội thành đôi.

Đúng khuya nay (7/12), NGỌC HOÀNG soi chiếu, trao tận tay phước lành cho 3 con giáp này, vận trình suôn sẻ, may mắn hanh thông, bản mệnh cầu được ước thấy, cuộc đời chính thức 'nở hoa' - Ảnh 2
May mắn được Tam Hợp che chở, người tuổi Dần đạt được những bước tiến quan trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

 

Thứ 5 này, tuổi Thìn gặp được cát tinh Thiên Tài nên gặp nhiều may mắn về phương diện tài lộc. Cơ hội kiếm tiền đang mở ra trước mắt, bạn nên nhanh tay nắm bắt và tận dụng. Nếu có việc cần cầu tài hay khai trương, mở cửa hàng thì bạn có thể triển khai trong hôm nay khi cát khí tăng cao sẽ dễ thành công hơn. 

 

Phương diện sự nghiệp cũng không gặp vấn đề nào cần phải lo lắng. Cát tinh ở bên hỗ trợ cho con giáp này vượt qua mọi thử thách, khó khăn. Dù vậy, yếu tố may mắn chỉ đóng góp một phần rất nhỏ, quan trọng nhất là bạn vẫn phải tự dựa vào bản lĩnh và kinh nghiệm của mình để tiến những bước chắc chắn hơn.

May mắn hơn nữa, ngũ hành Thổ sinh Kim cho thấy người độc thân dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác phái. Hãy tự tin thể hiện cá tính rồi mọi người sẽ nhận ra sức hấp dẫn của bạn, và người bạn chờ đợi suốt bấy lâu sẽ xuất hiện.

Đúng khuya nay (7/12), NGỌC HOÀNG soi chiếu, trao tận tay phước lành cho 3 con giáp này, vận trình suôn sẻ, may mắn hanh thông, bản mệnh cầu được ước thấy, cuộc đời chính thức 'nở hoa' - Ảnh 3
Thứ 5 này, tuổi Thìn gặp được cát tinh Thiên Tài nên gặp nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai (7/12), TOP 3 ra đường đạp phải hố vàng, của cải chất đầy nhà, vận trình khởi sắc, bản mệnh chẳng lo đói khổ về sau, cuối năm chỉ có nhung lụa vinh hoa

Đúng giờ Sửu ngày mai (7/12), TOP 3 ra đường đạp phải hố vàng, của cải chất đầy nhà, vận trình khởi sắc, bản mệnh chẳng lo đói khổ về sau, cuối năm chỉ có nhung lụa vinh hoa

Đúng giờ Sửu ngày mai 7/12, 3 con giáp này ra đường đạp trúng hố vàng, của cải chất đầy nhà, vận trình khởi sắc trông thấy, cuối năm tiền tài tiêu không xuể, chẳng lo đói khổ về sau.

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