Đúng khuya mai (17/12), 3 con giáp này chuẩn bị tin vui đổ bộ, tiền tài bày ra trước mắt, hỷ sự rơi trước cửa, gia đạo ấm êm, cuối năm cặp đôi về chung một nhà

Tử vi 12 con giáp cho thấy công việc của Tý ảnh hưởng từ Chính Ấn nên sẽ thuận lợi cho những người đang đi học hoặc làm ở vị trí cao. Bạn thông minh và làm việc có tâm nên được nhiều người kính nể, tự mình tạo ra những cơ hội thể hiện bản lĩnh.

Ngày mới giúp cho sức khỏe của bạn càng ngày càng được cải thiện rõ rệt, người ốm bệnh sẽ may mắn tìm được loại thuốc hoặc thầy thuốc, bác sĩ phù hợp, hoặc bạn nghe và làm theo một lời khuyên có giá trị.

Mặt tiền bạc gặp cục diện Tam Hợp nên đường làm ăn của Tý càng ngày càng sáng, có hy vọng vực lại sau bao nhiêu vấp ngã. Có công mài sắt có ngày nên kim, ai cũng cần phải nỗ lực mới có ngày thành công.

Mặt tiền bạc gặp cục diện Tam Hợp nên đường làm ăn của Tý càng ngày càng sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ cảm thấy trân trọng hạnh phúc đang có khi có sự che chở của Tam Hợp trong ngày này. Nhờ có sự thấu hiểu mà bạn càng yêu thương người ấy hơn. Với những người độc thân, hứa hẹn sẽ gặp được người mà bạn cảm thấy tâm đầu ý hợp.

Ngày này thuận lợi cho việc kinh doanh, đầu tư của con giáp tuổi Tỵ với sự hỗ trợ của Thiên Tài. Bản mệnh có những đánh giá sáng suốt trong kế hoạch hợp tác, nhận ra cơ hội khi mà người khác vẫn đang còn cảm thấy hoang mang.

Tin vui nhất trong ngày nằm ở mặt tài chính, bạn được cát tinh Chính Tài độ mệnh nên kiếm tiền rất nhanh. May mắn chỉ là một phần, còn lại đều dựa vào chính sức lực của Tỵ. Bạn cần cù, chịu khó cày cuốc nên tiền bạc cứ hết lại có.

Tuổi Tỵ cảm thấy trân trọng hạnh phúc đang có khi có sự che chở của Tam Hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thiên Tài giúp cho những người có nghề tay trái ăn nên làm ra. Bạn làm việc rất nhanh nhẹn và dứt khoát nên được lòng cấp trên. Tuy nhiên nam tuổi Thìn cần gạt bỏ tính nóng nảy để không xảy ra tranh cãi với đối tác trong chuyện hợp tác làm ăn kẻo sinh ra rắc rối.

Hai hành Thổ tương hòa nên mọi khúc mắc trong chuyện tình cảm sẽ nhanh chóng được giải quyết. Trong tình yêu bạn không phải là người đánh giá quá cao vẻ bề ngoài của người ta nên được khá nhiều người yêu mến. Người độc thân có thể phải lòng với người quen, thế nhưng bạn cần cân nhắc cẩn thận.

Thiên Tài giúp cho những người có nghề tay trái ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo