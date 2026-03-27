Đúng hôm nay, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vào túi khó kiểm soát, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, cả đời nằm duỗi ăn tiền

Tâm linh - Tử vi 27/03/2026 05:50

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vào túi khó kiểm soát, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, cả đời nằm duỗi ăn tiền.

Tuổi Sửu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra hanh thông. Những suy nghĩ lạc quan, tích cực giúp cho người tuổi này có thể yên tâm hoàn thành công việc được giao. Thêm vào đó, bản mệnh còn nhận được may mắn với sự hỗ trợ từ cấp trên nên làm việc gì cũng chẳng lo. Nguồn thu nhập dư dả, dồi dào từ công việc chính giúp cho con giáp này có được cuộc sống ổn định, thoải mái hơn trước đây. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này chẳng đáng lo. Bạn và đối phương dự định về chung một nhà sau khoảng thời gian dài tìm hiểu nhau. Người độc thân tìm được một nửa yêu thương của mình sau những nỗ lực tìm kiếm. 

Đúng hôm nay, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vào túi khó kiểm soát, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, cả đời nằm duỗi ăn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mọi công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Nền tảng kiến thức vững vàng tạo nên bước đệm để người tuổi này có những trên con đường công danh. Song, bản mệnh chớ làm việc quá sức để rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Vận trình tài lộc tương đối hanh thông. Những khoản doanh thu có dấu hiệu tăng cao trong ngày này mang đến cho con giáp này nhiều động lực để tiếp tục theo đuổi con đường “làm giàu” của mình. 

Vận trình tình cảm vượng sắc. Các cặp vợ chồng mới cưới có thêm thời gian để hâm nóng cảm xúc với nhau. Người độc thân dần quên đi những chuyện buồn trong quá khứ để đi tìm niềm vui mới.    

Đúng hôm nay, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vào túi khó kiểm soát, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, cả đời nằm duỗi ăn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Phương diện sự nghiệp và tài lộc của tuổi Ngọ khá ổn định nhờ có Tam Hợp hỗ trợ, có lợi cho việc xây dựng các mối quan hệ xã giao, hợp tác, dễ được nhiều người yêu mến. Bản mệnh cũng luôn cư xử đúng mực, khéo léo khi ra ngoài nên gây được thiện cảm, được quan tâm giúp đỡ trong nhiều việc.

Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn sẽ có nhiều điều bất ngờ. Bạn dễ bị "cảm nắng" một người mới gặp vào thời điểm chính bạn cũng không ngờ tới. Dù rằng chưa thể hứa hẹn điều gì cho tương lai nhưng bạn cứ hãy hết mình với cảm xúc hiện tại.

Đúng hôm nay, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền vào túi khó kiểm soát, sự nghiệp thăng tiến chóng mặt, cả đời nằm duỗi ăn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 27/3/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'.

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