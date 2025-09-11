Đúng hôm nay, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc bay bổng, công danh phất cao không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 11/09/2025 05:50

3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc bay bổng, công danh phất cao không ai bì kịp.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ được nâng lên vị trí mới sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Con giáp này nên chủ nâng cao năng lực bản thân bằng cách tham gia các khóa học đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn để có cơ hội thăng tiến hơn trong tương lai. Bản mệnh có nhiều nguồn thu mới nên không cần quá lo lắng về tài chính. 

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này sẽ nở rộ. Bản mệnh gặp được người phù hợp và nhanh chóng bước vào mối quan hệ chính thức. Bạn cảm nhận được rằng đối phương mang đến cho mình nguồn năng lượng mới để bản thân có thể đối diện với những khó khăn.

Đúng hôm nay, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc bay bổng, công danh phất cao không ai bì kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

 

Người tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội thể hiện tài năng của mình và đón nhận cơ hội thăng tiến trong thời gian tới, hãy nắm bắt các cơ hội để không ngừng tiến đến những vị trí cao hơn. Con giáp này có lúc kiếm được rất nhiều tiền nhưng có lúc không có nguồn thu nào. Bạn nên tìm kiếm những công việc mang tính cố định hơn để duy trì mức thu nhập.

Về chuyện tình cảm, bạn và đối phương sau những hiểu, cãi vã cùng đã dần thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Những bạn độc thân có thể dành ngày cuối tuần để đến nhà sách, quán cà phê hay du lịch ngắn ngày một mình để có cơ hội gặp được định mệnh của mình.

Đúng hôm nay, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc bay bổng, công danh phất cao không ai bì kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ trở nên dồi dào. Quý nhân phù trợ giúp bạn nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Theo đó, bản mệnh không cần quá lo lắng về tiền bạc và có thể đầu tư cho những dự án mà mình mong muốn.

Hơn nữa, chuyện tình cảm hòa thuận. Đôi lứa thấu hiểu và đồng hành cùng nhau trong mọi khó khăn. Một số bạn dự tính sẽ về chung một nhà vào cuối năm nay. Những bạn độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp khi tham gia các buổi tiệc do bạn bè tổ chức.

Đúng hôm nay, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc bay bổng, công danh phất cao không ai bì kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 20h ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Đúng 20h ngày mai, thứ Tư 10/9/2025, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Thần Tài ưu tiên chấm tên sổ vàng, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, sớm thành Đại Gia, tiền của ngập kho, may mắn chạm ĐỈNH, mọi điều hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, sớm thành Đại Gia, tiền của ngập kho, may mắn chạm ĐỈNH, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Sáu 12/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Sáu 12/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Thương tâm: Nữ giúp việc bị xe ben tông tử vong trên đường về nhà

Thương tâm: Nữ giúp việc bị xe ben tông tử vong trên đường về nhà

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/9/2025, 3 con giáp vận may đỏ chót, ăn nên làm ra, ngũ thần vượng TÀI, tay phải cầm VÀNG, tay trái cầm BẠC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/9/2025, 3 con giáp vận may đỏ chót, ăn nên làm ra, ngũ thần vượng TÀI, tay phải cầm VÀNG, tay trái cầm BẠC

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc bay bổng, công danh phất cao không ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 11/9/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', tài lộc bay bổng, công danh phất cao không ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Nóng: Khởi tố người cha bắt 2 con quỳ nhiều giờ, bạo hành rồi quay video gửi vợ

Nóng: Khởi tố người cha bắt 2 con quỳ nhiều giờ, bạo hành rồi quay video gửi vợ

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Danh tính nam bác sĩ gây bão mạng vì từ chối chọn chuyên ngành Nội trú

Danh tính nam bác sĩ gây bão mạng vì từ chối chọn chuyên ngành Nội trú

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
3 thời điểm ăn sữa chua trong ngày giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

3 thời điểm ăn sữa chua trong ngày giúp mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 11/9/2025, tài vận bùng phát, 3 con giáp vận đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền trong túi lúc nào cũng đầy, ăn tiêu chẳng cần nhìn giá

Sau hôm nay, thứ Năm 11/9/2025, tài vận bùng phát, 3 con giáp vận đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền trong túi lúc nào cũng đầy, ăn tiêu chẳng cần nhìn giá

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Diễn biến MỚI vụ 2 phụ nữ đánh ghen, đổ axit, xăm mặt người khác ở Cà Mau

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Giá vàng hôm nay, ngày 10/9/2025: Thế giới hạ nhiệt, trong nước lao dốc không phanh

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

Ô tô đang chạy với tốc độ cao phóng lên không trung khi đâm vào trụ cầu đang xây và phát nổ thành quả cầu lửa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (11/9/2025), 3 con giáp có lộc vàng son, vận may ngập lối, trúng số độc đắc, tiền tài tăng gấp 9 lần gấp 10 lần

Cuối ngày hôm nay (11/9/2025), 3 con giáp có lộc vàng son, vận may ngập lối, trúng số độc đắc, tiền tài tăng gấp 9 lần gấp 10 lần

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, sớm thành Đại Gia, tiền của ngập kho, may mắn chạm ĐỈNH, mọi điều hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, 3 con giáp cầu được ước thấy, sớm thành Đại Gia, tiền của ngập kho, may mắn chạm ĐỈNH, mọi điều hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 12/9/2025, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền của đầy tay, công việc suôn sẻ trăm bề, phú quý tự tìm đến cửa nhà

Tử vi thứ Sáu 12/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Sáu 12/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/9/2025, 3 con giáp vận may đỏ chót, ăn nên làm ra, ngũ thần vượng TÀI, tay phải cầm VÀNG, tay trái cầm BẠC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 11/9/2025, 3 con giáp vận may đỏ chót, ăn nên làm ra, ngũ thần vượng TÀI, tay phải cầm VÀNG, tay trái cầm BẠC

Sau hôm nay, thứ Năm 11/9/2025, tài vận bùng phát, 3 con giáp vận đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền trong túi lúc nào cũng đầy, ăn tiêu chẳng cần nhìn giá

Sau hôm nay, thứ Năm 11/9/2025, tài vận bùng phát, 3 con giáp vận đỏ hơn trúng số độc đắc, tiền trong túi lúc nào cũng đầy, ăn tiêu chẳng cần nhìn giá