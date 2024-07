Vận trình tình cảm đôi lứa của con giáp may mắn này ấm êm, hài hòa. Bản mệnh cảm thấy hài lòng, hạnh phúc với mối quan hệ hiện tại và bản mệnh không cần thêm gì nữa. Trong khi những người độc thân vẫn chưa thoát khỏi chuyện quá khứ nên vận trình tình duyên còn gặp khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu sẽ thuận lợi. Con giáp này giành được nhiều cơ hội để có thể kiếm tiền bằng chính sức mình. Người làm kinh doanh nên cố gắng nắm bắt thời cơ ngay từ đầu năm để đón may mắn và hanh thông cho cả năm. Ngoài ra, tài lộc của con giáp này gặp nhiều may mắn do có Quý nhân phù trợ, từ đó mang cho bản mệnh nhiều cơ hội làm giàu.