Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 25/12/2023, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, xui xẻo vây quanh, họa thị phi không thoát ra được

Tâm linh - Tử vi 25/12/2023 03:03

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 2 ngày 25/12/2023. Khi Thần Tài không đến nên liên tục gặp vận xui, mất hết tiền của, còn thêm thị phi khiến cuộc sống buồn phiền.

 

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 25/12/2023, tuổi Thìn nhất định phải đề phòng một vài mối quan hệ xã giao vì hôm nay thị phi đang vây quanh bạn. Trước khi phát ngôn điều gì bạn nên suy nghĩ kĩ, đừng để đối phương cảm thấy bực bội vì những lời nói của bạn.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 25/12/2023, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, xui xẻo vây quanh, họa thị phi không thoát ra được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Còn về chuyện tình cảm cá nhân, Tuổi Thìn hôm nay nên cân nhắc xem liệu có những tình địch khác đang nhăm nhe xen vào giữa hai người hay không? Tình cảm của những người thuộc tuổi Thìn có thể trải qua những biến động và phức tạp. Sự kiên nhẫn và thông cảm sẽ trở thành chìa khóa quan trọng trong việc giao tiếp và hóa giải sự biến động này.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 25/12/2023, Kiếp Tài cản lối, người tuổi Tỵ có vẻ khá lười biếng khi bắt tay vào công việc. Bạn cảm thấy thỏa mãn với tình trạng hiện tại và không muốn cố gắng gì nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bạn sẽ dần tụt lại so với mọi người xung quanh đấy. Để phát triển nhanh chóng hơn, hãy xác định một mục tiêu cố định cho mình. Khi lập kế hoạch, bạn cũng cần phải nhìn vào thực tế nhiều hơn, đừng mãi mơ mộng những điều xa vời, không phù hợp với năng lực của mình.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 25/12/2023, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, xui xẻo vây quanh, họa thị phi không thoát ra được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Hỏa vượng, bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 25/12/2023, Thương Quan tác động khiến cảm xúc của người tuổi Tuất dễ bị khuấy đảo, trở nên nóng nảy hơn thường ngày. Tuy nhiên, bạn cần phải học cách tiết chế cảm xúc, tránh nổi giận vô cớ để rồi nói ra những điều không hay, làm mất giá trị bản thân. Càng có địa vị thì càng phải thận trọng, có như vậy thì mọi người mới nể phục.

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 25/12/2023, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, xui xẻo vây quanh, họa thị phi không thoát ra được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong hôm nay, đường tài lộc của con giáp này cũng không khả quan cho lắm, thậm chí còn có điềm báo hao hụt, mất mát. Tiền bạc khó khăn lắm mới kiếm được cuối cùng bản mệnh lại để bị lừa gạt mất, cũng bởi bạn tin người không xứng đáng nên mới bị hãm hại, cướp mất tiền của như vậy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/12/2023, 3 con giáp xui tận mạng, dính họa tiểu nhân, tiền tài hao hụt nghiêm trọng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/12/2023, 3 con giáp xui tận mạng, dính họa tiểu nhân, tiền tài hao hụt nghiêm trọng

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 2 ngày 18/12/2023. Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp đúng hôm nay tử vi con giáp ngày thứ 2 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 5 giờ 32 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 5 giờ 34 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 5 giờ 37 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 5 giờ 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 6 giờ 39 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 7 giờ 39 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 8 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề