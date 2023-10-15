Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/10/2023, THẦN TÀI CHE MẮT, không tìm được hướng đi đúng đắn nên tài lộc kém sắc, dễ hao tài tốn của 

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/10/2023, dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Tý dễ vướng vào những vụ mâu thuẫn, thị phi trong ngày hôm nay dù bạn đã cố hết sức tránh. Có vẻ như có kẻ cố ý tung những tin đồn ác ý về bạn.

Thủy khắc Hỏa, mối quan hệ giữa vợ chồng bạn cũng có dấu hiệu xa cách trong khoảng thời gian này. Có vẻ như cả hai đều quá bận rộn với công việc của mình nên chẳng còn thời gian quan tâm đến nhau. Hai người nên tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp.

Hãy luôn giữ tâm lý bình tĩnh dù đối diện với bất cứ việc gì vì càng nóng nảy thì mọi chuyện sẽ càng khó giải quyết hơn. Bạn hãy cứ sống thật với con người mình rồi thực tế sẽ chứng minh sự trong sạch của bạn.

Con giáp tuổi Dần

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/10/2023, do tác động xấu của các hung tinh, Tuổi Dần phải đối mặt với nhiều vấn đề nan giải liên quan đến việc ứng xử, nhất là khi đó lại là những người bạn bè thân thiết với mình. Con giáp này nên từ tốn, đừng cố tỏ ra mình biết hết mọi thứ bởi điều đó sẽ gây cảm giác khó chịu cho người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay Tuổi Dần có thể sẽ gặp rắc rối từ những thông tin bị sai lệch, lời nói bị hiểu sai ý. Thậm chí có người còn phản ứng rất mạnh mẽ với lời nói của con giáp này. Hãy chắc chắn mình đã kiểm tra mọi thứ và cẩn trọng khi diễn đạt suy nghĩ của mình. Ngoài ra, tình cảm cũng có điềm báo nảy sinh nhiều mâu thuẫn gây rạn nứt.

Gia đạo bất an, vợ chồng bất đồng, cãi vã với nhau, Tuổi Dần không nên to tiếng mà cần chờ cả hai cùng bình tĩnh để nói chuyện, tháo gỡ khúc mắc. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh cần phải chú ý.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 15/10/2023, tuổi Tỵ chớ nên cố chấp, cứng đầu không nhận ra lỗi của mình ở đâu vì điều này chỉ khiến bản mệnh thiệt thòi hơn. Cấp trên luôn đánh giá cao những người có khả năng tiến bộ, cải thiện chứ không phải là một người luôn tỏ ra mình đúng.

Ảnh minh họa: Internet

Về mặt sức khỏe, con giáp này cũng nên phải chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn. Ít nhất hãy bảo đảm một chế độ ăn uống cân bằng. Tiếp đến đừng quên tập thể dục thường xuyên.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày không được may mắn, do đó nên tránh ra những quyết định quan trọng. Có kiêng có lành, bản mệnh nên lưu ý để công việc của mình được thuận lợi.

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