Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 10/2/2023), 3 con giáp may mắn được Cát Tinh dự đoán tin vui, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, tha hồ hô mưa gọi gió

Tâm linh - Tử vi 09/02/2023 10:11

3 con giáp này thời gian qua gặp nhiều sóng gió bôn ba nhưng đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 10/2/2023) sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, tài vận phát đạt, giàu sang phú quý.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp bật mí, người tuổi Hợi chính là một trong 3 con giáp phát tài ngày mai. Đa phần người tuổi này đều có xuất phát điểm rất bình thường, chưa đến mức sang giàu, dư dả song cũng không quá mức khó khó hay bần hàn.

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 10/2/2023), 3 con giáp may mắn được Cát Tinh dự đoán tin vui, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 1
Khi giao bất cứ công việc gì, bản mệnh có thể hoàn toàn yên tâm bởi con giáp này chắc chắn sẽ cố hết sức mình để hoàn thành ở mức tốt nhất trong khả năng - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 10/2/2023) người tuổi này nhờ có tinh thần trách nhiệm rất cao. Khi giao bất cứ công việc gì, bản mệnh có thể hoàn toàn yên tâm bởi con giáp này chắc chắn sẽ cố hết sức mình để hoàn thành ở mức tốt nhất trong khả năng. Chính vì thế, bản mệnh trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng và nhận được sự yêu mến, ngưỡng mộ từ đồng nghiệp.

Họ sống rất hòa đồng và biết lo nghĩ cho người xung quanh. Đó là lý do người tuổi này có rất nhiều bạn bè và hầu như ai cũng đối xử chân thành với bản mệnh như cách mà con giáp này luôn hết mình vì mọi người. Vì những lý do đó, khi tuổi Hợi cần sự giúp đỡ, bạn bè và cả đồng nghiệp xung quanh đều sẵn sàng ra tay tương trợ.

Tuổi Sửu 

Trong cuộc sống, dù không phải tất cả nhưng người tuổi Sửu đa phần đều có hoàn cảnh xuất thân trong gia đình khó khăn và không có điều kiện như những người khác. Nhưng cũng chính vì hoàn cảnh ấy mà con giáp này được tôi luyện cái tính chăm chỉ, chịu thương chịu khó và siêng năng hơn người.

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 10/2/2023), 3 con giáp may mắn được Cát Tinh dự đoán tin vui, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 2
Bản mệnh giống như những chú trâu cày bừa trên đồng ruộng, dù đất có cứng có khô cằn ra sao, thì trâu ta vẫn cứ cần mẫn hoàn thành từng mảnh ruộng tới cùng - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 10/2/2023) một khi đã đảm nhận bất cứ nhiệm vụ nào, người tuổi Sửu cũng sẽ quyết tâm hoàn thành đến cùng, là con giáp làm việc nghiêm túc điển hình. Có thể nói, bản mệnh giống như những chú trâu cày bừa trên đồng ruộng, dù đất có cứng có khô cằn ra sao, thì trâu ta vẫn cứ cần mẫn hoàn thành từng mảnh ruộng tới cùng.

Bằng chính sự nỗ lực bền bỉ ấy, người tuổi Sửu dù sinh ra trong đình nghèo khó thì con giáp này vẫn sẽ có một tương lai đủ đầy, sống an hưởng trong thời gian tới, không còn bị hai chữ “nghèo khó” đeo bám nữa.

Tuổi Thìn

Các chuyên gia phong thủy cho hay, người tuổi Thìn cũng là một trong số các con giáp khổ trước sướng sau nhưng xét cho cùng, con giáp này vẫn được coi là “may mắn” nhỉnh hơn hai con giáp bên trên kia một chút.

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 10/2/2023), 3 con giáp may mắn được Cát Tinh dự đoán tin vui, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 3
Con giáp này còn được quý nhân tương trợ trong cuộc sống, dẫu làm gì, gặp ai cũng đều thuận lợi và hơn người - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 10/2/2023), con giáp này còn được quý nhân tương trợ trong cuộc sống, dẫu làm gì, gặp ai cũng đều thuận lợi và hơn người. Ngay từ vẻ ngoài của tuổi này cũng phát ra khí chất hoàn toàn khác biệt đó.

Vậy nên dù xuất phát điểm có ra sao, tuổi Thìn cũng rất khó để “từ chối” một cuộc sống sang giàu, tiền tài dư dả, sự nghiệp hanh thông trong tương lai. Tuy nhiên, vận may cũng cần đi kèm với sự nỗ lực thực tế, chỉ cần con giáp này chăm chỉ, không phó mặc cho số phận thì vận may của họ sau này cứ thế kéo nhau mà đến. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi nói rằng những con giáp này chăm chỉ với công việc, không ngừng nỗ lực học hỏi thì 3 ngày cuối tuần (10, 11, 12/2/2023), có thể phất lên như diều gặp gió.

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