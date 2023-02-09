Những con giáp này sinh ra mang mệnh phú quý. Khi còn trẻ họ có thể gặp một chút khó khăn.
- Đúng 9h sáng ngày mai (10/2), 'Ngọc Hoàng mở sổ phát lương', top 3 con giáp độc chiếm ân sủng Thần Tài, may mắn giàu sang trong nháy mắt, sự nghiệp thăng hoa lên như “diều gặp gió”
- Đúng 12 giờ trưa mai (9/2/2023), 3 con giáp sau được Thần Tài hiển linh phù hộ, may mắn ào ào kéo đến, vàng bạc chất đầy két, phút chốc giàu sang không khác gì đại gia
Tuổi Sửu
Tử vi 12 con giáp cho biết, những người cầm tinh con Trâu thường có tính cách rất đúng với bản mệnh của mình, đó là thật thà, thẳng thắn, chăm chỉ và không ngại việc khó. Dù sống nghèo khó hay giàu sang, con giáp này đều giữ được bản tính của mình, không vì tiền tài mà trở nên tham lam vô độ.
Trong tính cách của người tuổi Sửu vừa có sự ngay thẳng, cương trực, lại có phần cố chấp nên con giáp này dễ đắc tội những kẻ tiểu nhân. Bản mệnh cũng không phải người khéo ăn khéo nói nên dễ làm mất lòng người đối diện, bị kẻ có tâm địa gian xảo xung quanh gây xích mích trong quan hệ xã giao. Do đó, có không ít thử thách, vất vả, gian nan mà người tuổi này phải chịu đựng.
Vào ngày mai, bản mệnh ngày càng trở nên trầm ổn. Con giáp này tinh ý hơn trong cách đối nhân xử thế và biết lựa lời để giao tiếp. Khi đã vận dụng các mối quan hệ xã hội tốt hơn thì vận trình bản mệnh sẽ biến chuyển tích cực. Phúc khí tích lũy sẽ giúp người tuổi Trâu có thời gian tài vận này tốt đẹp, đa số được hưởng an nhàn và sung sướng tuổi xế chiều.
Tuổi Mão
Sách tử vi - tướng số cho hay, những người tuổi Mão có tài lộc dồi dào hơn khi bước vào ngày 10/2/2023. Thời gian qua, con giáp này phải trải qua nhiều thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống. Bản mệnh luôn cố gắng làm việc chăm chỉ nhưng thu nhập không mấy khả quan, thậm chí còn rơi vào cảnh nợ nần.
Thời gian tới, con giáp này khổ tận cam lai, vận số thay đổi theo chiều hướng tích cực. Sự nghiệp của bản mệnh bước sang một trang mới tốt đẹp hơn, ổn định và phát triển mạnh mẽ hơn. Ở thời điểm này, người cầm tinh con Mèo được cả Thần Tài và quý nhân chiếu cố, đi đâu cũng gặp cơ hội tốt, kiếm được nhiều tiền và hưởng cuộc sống giàu sang.
Nếu người ngoài nhìn vào, họ thường nghĩ bản mệnh này có số an nhàn, dễ gặp may mắn nên mới đạt được thành công. Thế nhưng, đằng sau những bản lĩnh đó là rất nhiều năm tháng vật lộn và phấn đấu không ngừng, đúng với bản chất “khổ trước sướng sau”.
Tuổi Thân
Tử vi 12 con giáp nói rằng, những người tuổi Thân không phải con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng. Bản mệnh biết vươn lên trong cuộc sống, chăm chỉ làm việc để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đặc biệt, người tuổi này có khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả trong thời gian ngắn nhất.
Trong cuộc sống, con giáp tuổi Thân có thể gặt hái được nhiều thành công khiến người khác ngưỡng mộ. Ngày mai (10/2 dương lịch), con giáp này không trở thành đại gia thì cũng có túi tiền rủng rỉnh, không thiếu cái ăn cái mặc.
Thời gian này, những người tuổi Thân sẽ đón nhận những đột phá mới trong mọi mặt của cuộc sống. Nếu không thể giàu lên nhanh chóng, con giáp này cũng có cuộc sống ấm no, êm đẹp.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.