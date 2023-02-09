Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (10, 11, 12/2/2023), 3 con giáp giàu sang bất chấp, kích hoạt năng lực kiếm tiền, sự nghiệp hanh thông, vận trình sắp tới vinh quang

Tâm linh - Tử vi 09/02/2023 09:31

Tử vi nói rằng những con giáp này chăm chỉ với công việc, không ngừng nỗ lực học hỏi thì 3 ngày cuối tuần (10, 11, 12/2/2023), có thể phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Thân

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thân có đầu óc linh hoạt, suy nghĩ tích cực. Thời gian qua, con giáp này hơi ham chơi và không đặt nặng tâm trí nên chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều trắc trở trước khi thoát ra khỏi hố sâu của cuộc đời.

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (10, 11, 12/2/2023), 3 con giáp giàu sang bất chấp, kích hoạt năng lực kiếm tiền, sự nghiệp hanh thông, vận trình sắp tới vinh quang - Ảnh 1
Mặc dù phải chịu đựng rất nhiều sóng gió, nhưng thời gian tới tài vận phất như diều gặp gió, đặc biệt là trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, bản mệnh chưa được gặp đúng cơ hội, thì 3 ngày cuối tuần (10, 11, 12/2/2023), thể hiện được tài năng và sự khéo léo của mình, tạo ra sự khác biệt nổi trội ở nơi làm việc. Mặc dù phải chịu đựng rất nhiều sóng gió, nhưng thời gian tới tài vận phất như diều gặp gió, đặc biệt là trong sự nghiệp.

Những người tuổi Thân luôn biết trân trọng công sức và tiền bạc, liên tiếp đón vận may, được quý nhân phù trợ, chỉ cần biết cách nắm bắt cuộc sống sẽ trở nên thoải mái, dư dả về vật chất, có nhà có xe, được an hưởng tuổi già trong sung sướng.

Tuổi Dậu

các chuyên gia phong thủy nói rằng, ngững người tuổi Dậu trông có vẻ yếu đuối nhưng lại là người có lý trí, năng lực. Con giáp này làm gì cũng có mục đích và lộ trình rõ ràng. Cuộc sống của bản mệnh được cải thiện khi con giáp này bước vào 3 ngày cuối tuần (10, 11, 12/2/2023). Cuộc sống của người tuổi này bắt đầu sung túc hơn, gặp nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp hơn.

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (10, 11, 12/2/2023), 3 con giáp giàu sang bất chấp, kích hoạt năng lực kiếm tiền, sự nghiệp hanh thông, vận trình sắp tới vinh quang - Ảnh 2
Người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần khi cuộc sống chính thức bước sang trang mới thịnh vượng và đủ đầy hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng khi bước vào thời gian tới, người tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần khi cuộc sống chính thức bước sang trang mới thịnh vượng và đủ đầy hơn.

Từ giai đoạn này trở đi, con giáp tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, bên cạnh đó với sự tích lũy tuyệt vời của mình, con giáp này sẽ được tận hưởng những điều viên mãn nhất. Từ sự nghiệp, tài vận đến nhân duyên, tất cả đều bước lên tầm cao mới.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Hợi sinh ra đã được hưởng nhiều phúc đức trời ban. Con giáp này gặp nhiều may mắn, nhận được nhiều tài lộc trong cuộc sống.

Dự đoán tử vi 3 ngày cuối tuần (10, 11, 12/2/2023), 3 con giáp giàu sang bất chấp, kích hoạt năng lực kiếm tiền, sự nghiệp hanh thông, vận trình sắp tới vinh quang - Ảnh 3
Cuộc sống của con giáp tuổi Hợi bước sang một trang mới, thăng hoa rực rỡ, tài lộc ngày càng phát triển mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

3 ngày cuối tuần (10, 11, 12/2/2023), không chỉ có cuộc sống sung túc về vật chất mà tinh thần cũng hài hòa. Con giáp này có tính cách dĩ hòa vi quý nên được mọi người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ.

Thời gian tới, phúc đức của người tuổi Hợi càng gia tăng. Con giáp này mang số giàu sang, đem đến nhiều may mắn và tài lộc của gia đình. Cuộc sống của con giáp tuổi Hợi bước sang một trang mới, thăng hoa rực rỡ, tài lộc ngày càng phát triển mạnh mẽ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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