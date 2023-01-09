Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Ba, 10/1/2023), 3 con giáp may mắn được Cát Tinh dự đoán tin vui, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, tha hồ hô mưa gọi gió

Tâm linh - Tử vi 09/01/2023 08:16

3 con giáp này thời gian qua gặp nhiều sóng gió bôn ba nhưng đúng giờ Tý ngày mai (thứ Ba, 10/1/2023) sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, tài vận phát đạt, giàu sang phú quý.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thường được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Ba, 10/1/2023), 3 con giáp may mắn được Cát Tinh dự đoán tin vui, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 1
Người tuổi này làm việc chăm chỉ, sự nghiệp ngày càng phất lên, thu nhập dồi dào hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng giờ Tý ngày mai, con giáp tuổi Ngọ được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh. Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc.

Người muốn chuyển việc cũng được bạn bè giới thiệu chỗ làm mới. Trong khi đó người làm kinh doanh cũng tiếp cận với nhiều khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, sự nghiệp ngày càng phất lên, thu nhập dồi dào hơn trước.

Tuổi Thìn

Đúng giờ Tý ngày mai, Tam Hợp cục trợ mệnh giúp Thìn thăng tiến trong công việc, đặc biệt là những bạn làm việc mà phải giao tiếp nhiều. Người làm ăn buôn bán có tài lộc bất ngờ, hàng hóa bán đắt như tôm tươi nhờ khéo ăn khéo nói, không “chặt chém” quá đáng, khách mua 1 lần thì sẽ có lần 2.

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Ba, 10/1/2023), 3 con giáp may mắn được Cát Tinh dự đoán tin vui, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 2
Thìn luôn là người có trách nhiệm trong công việc cũng như cuộc sống, bạn ít khi để người khác phải phàn nàn về mình - Ảnh minh họa: Internet

Người làm công chức thì sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không trốn tránh trách nhiệm cũng không đùn đẩy. Thìn luôn là người có trách nhiệm trong công việc cũng như cuộc sống, bạn ít khi để người khác phải phàn nàn về mình.

Nhưng người tuổi Thìn không vì thế mà ỷ lại. Họ sống độc lập, tự chủ, không mong đợi ai giúp đỡ cả. Họ tự mình cảm nhận niềm vui và đối mặt với những nỗi buồn trong cuộc sống.

Tuổi Thân

Ưu điểm nổi trội của người tuổi Thân chính là sự thông minh, linh hoạt và vô cùng nhạy bén. Con giáp này rất biết nắm bắt thời cơ, chỉ cần Thần Tài, Thần May mắn phất tín hiệu là ngay lập tức người tuổi Thân sẽ chộp lấy và biến chúng thành thành công, tiền bạc. Sự mạnh mẽ, quyết đoán cũng giúp cho con giáp này thu được nhiều kinh nghiệm quý báu, có ích cho công cuộc làm giàu.

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Ba, 10/1/2023), 3 con giáp may mắn được Cát Tinh dự đoán tin vui, thảnh thơi rung đùi hưởng lộc, tha hồ hô mưa gọi gió - Ảnh 3
Người này không chỉ mang theo cơ may về công việc mà còn đem đến vận đào hoa cho người tuổi Thân, giúp họ song hỷ lâm môn - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước, không phải thời điểm lý tưởng để phát huy thì thời gian tới người tuổi Thân sẽ gặp rất nhiều cơ hội hoàn hảo để chứng tỏ tài năng, xoay chuyển vận mệnh một cách ngoạn mục. Đúng giờ Tý ngày mai tuổi Thân sẽ đón quý nhân tới từ phương xa. Người này không chỉ mang theo cơ may về công việc mà còn đem đến vận đào hoa cho người tuổi Thân, giúp họ song hỷ lâm môn. Giai đoạn này trở đi, chỉ cần duy trì sự bình tĩnh, mạnh dạn là người tuổi Thân có thể đạt đỉnh vinh quang, có được cuộc sống giàu sang, tình duyên lẫn tiền bạc đều mỹ mãn.

“Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, bản mệnh khéo ăn khéo nói thì có thể mở rộng thêm các mối quan hệ xã giao của mình. Quý nhân tương trợ, tài vận cũng thăng hoa, đường tình duyên cũng như ý, vận trình thời gian tới của tuổi Thân quả là khiến cho bao người ganh tị. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm mai (10/1), 3 con giáp này 'được lòng' Thần Tài, giàu càng thêm giàu, làm 1 lời 10, cuộc sống bước sang trang mới hạnh phúc viên mãn

Qua đêm mai (10/1), 3 con giáp này 'được lòng' Thần Tài, giàu càng thêm giàu, làm 1 lời 10, cuộc sống bước sang trang mới hạnh phúc viên mãn

Qua đêm mai (10/1), 3 con giáp đang cơn loạn lạc, đổi vận giàu sang, trúng số phát tài, trúng quả hốt bạc, tiền rơi trúng đầu, mua thêm két sắt đựng tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp con giáp may mắn 3 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 36 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 47 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 51 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Sự thật đằng sau việc bố mẹ chồng không thể đến dự tiệc đầy tháng của đứa cháu đầu lòng

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Ô tô tông trúng xe 3 bánh đang dừng đỗ bị hất tung lên không trung khiến tài xế tử vong

Video 1 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Qua đêm nay, 3 con giáp hào quang chiếu sáng, sự nghiệp đi lên, vận khí tươi tốt, tiền vàng lần lượt kéo về đầy nhà

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Kể từ ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9

Vận may phủ lên người, 3 con giáp cơ hội đổi đời đến, cầu được ước thấy, công thành danh toại, vượng lại càng thêm vượng sau ngày 29/9