Đúng giờ Tý hôm nay 2/12: TOP 3 con giáp QUÝ NHÂN bám gót, SAO TỐT chiếu mệnh đến công danh thành toại, thu nhập khả quan, lộc lá ùn ùn đổ về, bản mệnh tiêu xài thả ga, sớm thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 14:27

Đúng giờ Tý hôm nay, 3 con giáp này quý nhân bám gót, sao tốt chiếu mệnh, may mắn hơn người, công danh thành toại, lộc lá về như thác đổ, sớm điểm mặt trong danh sách đại gia.

Tuổi Sửu

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối thuận lợi. Công việc luôn đạt hiệu quả cao nhờ người tuổi này luôn đặt ra những yêu cầu cao trong quá trình làm việc. Hơn thế, bản mệnh còn biết cách lên kế hoạch để đạt được mục tiêu mà mình đặt ra. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc không đáng lo. Con giáp này có thể thoải mái chi tiêu trong ngày này song tốt nhất vẫn là có một giới hạn nào đó, đừng để tiền bạc “không cánh mà bay”. 

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người khác giới. Có điều, bản mệnh nên nhắc nhở bản thân chớ trăng hoa, giữ quan hệ mập mờ với quá nhiều người. Hãy đáp lại tình cảm của người khác một cách chân thành.

Đúng giờ Tý hôm nay 2/12: TOP 3 con giáp QUÝ NHÂN bám gót, SAO TỐT chiếu mệnh đến công danh thành toại, thu nhập khả quan, lộc lá ùn ùn đổ về, bản mệnh tiêu xài thả ga, sớm thành đại gia - Ảnh 1
Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hội giúp sức, sự nghiệp của người tuổi Thân đang có những bước tiến rõ ràng. Bạn có thể hoàn thành được những nhiệm vụ khó, khiến lãnh đạo vô cùng yêu mến và tin tưởng. Đây chính là lúc bạn cần tiếp tục cố gắng để tiến xa hơn.

Bản mệnh cũng xây dựng được mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè đồng nghiệp do tính cách hài hước, cởi mở, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Người được bạn giúp đỡ thời điểm này có thể sẽ là quý nhân của bạn trong tương lai đấy.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hanh thông, tốt đẹp. Chuyện tình yêu chính là động lực giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và áp lực trong cuộc sống. Chặng đường phía trước có lẽ còn nhiều sóng gió nhưng nếu đồng lòng thì cả hai đều có thể vượt qua được tất cả. 

Đúng giờ Tý hôm nay 2/12: TOP 3 con giáp QUÝ NHÂN bám gót, SAO TỐT chiếu mệnh đến công danh thành toại, thu nhập khả quan, lộc lá ùn ùn đổ về, bản mệnh tiêu xài thả ga, sớm thành đại gia - Ảnh 2
Tam Hội giúp sức, sự nghiệp của người tuổi Thân đang có những bước tiến rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp phù trợ, người tuổi Dậu có thể gặt hái được những thành công bất ngờ ngay trong ngày hôm nay. Bạn chỉ cần xác định đúng mục tiêu của mình và cố gắng không ngừng thì ắt đạt được điều mà mình mong muốn.

May mắn hơn nữa, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được quý nhân chỉ cho những hướng đi đầy triển vọng. Đối phương có thể là người mà bạn quen biết từ trước đó. Hãy lắng nghe và học hỏi điều hay từ người đó nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm rực rỡ. Bạn cảm thấy hôm nay mọi cảm xúc trong trái tim có gì đó lạ lạ. Hơn ai hết, bạn mong muốn yêu và được yêu một cách nồng nàn và mãnh liệt nhất. 

Đúng giờ Tý hôm nay 2/12: TOP 3 con giáp QUÝ NHÂN bám gót, SAO TỐT chiếu mệnh đến công danh thành toại, thu nhập khả quan, lộc lá ùn ùn đổ về, bản mệnh tiêu xài thả ga, sớm thành đại gia - Ảnh 3
Vận trình tình cảm rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai (2/12), 3 con giáp được cảnh báo vận trình kém may mắn, thị phi rơi xuống đầu, xui xẻo bám lấy không buông

Cuối ngày mai (2/12), 3 con giáp được cảnh báo vận trình kém may mắn, thị phi rơi xuống đầu, xui xẻo bám lấy không buông

Cuối ngày mai, 2/12, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình không được may mắn, thị phi rơi xuống đầu, xui xẻo bám lấy, tình - tiền lao dốc, gia đạo có chuyện không vui.

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