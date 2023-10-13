Đúng giờ Thân 3 khắc ngày 13/10: 3 con giáp thịnh vượng vây quanh, vượt qua khó khăn, sự nghiệp đột phá, làm gì cũng giàu

Tâm linh - Tử vi 13/10/2023 14:33

Trong thời gian này, sự nghiệp của 3 con giáp sau có sự cải thiện rõ rệt, đón nhận tin vui từ đối tác, doanh số tăng nhanh hơn tháng trước.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng, thứ Sáu ngày 13/10/2023 hôm nay, tuổi Dần có thể sẽ đón cơ hội phát triển sự nghiệp. Con giáp này nên chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận những thử thách sắp tới. Chỉ cần tự tin và chăm chỉ hơn nữa thì sẽ không có gì có thể làm khó được bản mệnh.

May mắn đang ở bên tuổi Dần, chính vì vậy hãy tận dụng thật tốt cơ hội này để tiến hành các kế hoạch ấp ủ từ lâu. Con giáp này có thể tham gia vào lĩnh vực đầu tư hoặc ký kết những giấy tờ quan trọng. Ngay cả việc gặp gỡ những người thiện chí trong kinh doanh cũng giúp sự nghiệp bản mệnh phát triển tốt hơn.

Tiếc là trên phương diện tình cảm đôi lứa sẽ có những bất đồng. Vợ chồng lục đục, to tiếng với nhau từ những chuyện nhỏ nhặt, nếu con giáp này không giữ được bình tĩnh thì rất có thể khiến mâu thuẫn bị đẩy lên đỉnh điểm và trở nên trầm trọng hơn.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Đúng giờ Thân 3 khắc ngày 13/10: 3 con giáp thịnh vượng vây quanh, vượt qua khó khăn, sự nghiệp đột phá, làm gì cũng giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi có tính cách tốt bụng, hiền lành, lương thiện. Con giáp này thích cuộc sống an nhàn, không mang quá nhiều tham vọng. Trong ngày 13/10, sự nghiệp của người tuổi Mùi có sự cải thiện rõ rệt. Bản mệnh có thể đón nhận tin vui từ đối tác, doanh số tăng nhanh hơn giai đoạn trước.

Thời gian này, tuổi Mùi cũng vượng vận đào hoa. Người độc thân có thể tìm được đối tượng khiến con tim mình rung động. Trong khi đó, các cặp đôi cũng có những ngày tháng êm đẹp, thậm chí có thể đón tin vui bất ngờ.

Đúng giờ Thân 3 khắc ngày 13/10: 3 con giáp thịnh vượng vây quanh, vượt qua khó khăn, sự nghiệp đột phá, làm gì cũng giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi vui hôm nay ngày 13/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất làm việc đang được sự ủng hộ từ nhiều người.   

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc rất được sự ủng hộ từ nhiều người, làm việc cẩn thận.

Tình cảm: Tình cảm dạt dào, luôn đầy đủ niềm vui cuộc sống, cả hai luôn dành thời gian bên nhau hẹn hò.   

Tài lộc: Tài lộc mang đến cho bạn nhiều niềm vui mới, thay đổi vận trình của bả thân.    

Sức khoẻ: Sức khỏe đang tốt, bạn thoải mái với tinh thần làm việc.

Đúng giờ Thân 3 khắc ngày 13/10: 3 con giáp thịnh vượng vây quanh, vượt qua khó khăn, sự nghiệp đột phá, làm gì cũng giàu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Đúng chiều nay 13/10, 3 con giáp sau được cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc, tự do thoải mái tiêu xài, hưởng thụ mà không phải lo lắng gì nhiều.

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