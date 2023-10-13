Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết, thứ Sáu ngày 13/10/2023 hôm nay, tuổi Tý vận trình khá sáng, hầu hết các phương diện đều có tin vui báo về, bớt đi nhiều phần vất vả so với trước đó. Ngày này cứ tiến hành mọi việc theo kế hoạch đặt ra thì không có gì phải lo lắng.

Chẳng những vậy, con giáp này cũng đang rất hạnh phúc trong chuyện tình cảm của mình. Bản mệnh cảm thấy may mắn vì có một người bạn đời luôn thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ mọi nỗi niềm với bản mệnh. Người độc thân cũng mở lòng mình hơn, chịu khó hẹn hò để đón nhận các cơ hội mới.

Tài lộc của con giáp này cũng ngày càng tăng tiến. Bản mệnh biết mình cần phải làm gì để đạt được mục tiêu đã đề ra của mình. Vận may đến, có cản cũng không được nên tuổi Tý cứ tự do thoải mái tiêu xài, hưởng thụ mà không phải lo lắng gì.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần vô cùng thông minh, tính cách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Bản mệnh có khả năng trở thành người lãnh đạo tài giỏi. Đúng chiều nay 13/10, người tuổi Dần được cát tinh soi chiếu nên vận trình sự việc, làm ăn hanh thông, được đồng nghiệp, lãnh đạo nể trọng.

Không những thế, nhờ được ông tơ bà nguyệt se duyên, thời gian tới, tuổi Dần độc thân có cơ hội gặp được người khiến họ hứng thú và bắt đầu một mối quan hệ lãng mạn. Tài ăn nói cộng thêm thái độ cởi mở, tích cực, tuổi Dần sẽ dành được điểm cao trước mặt đối phương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay ngày 13/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi khá thích hợp các công việc mang nhiều ý tưởng sáng tạo.

Công việc: Người tuổi Hợi đang mang nhiều ý tưởng, nhưng chưa ứng dụng vào thực tế.

Tình cảm: Người tuổi Hợi tình cảm khó đoán, bạn chưa nhận được người yêu thương xứng đáng.

Tài lộc: Nguồn thu nhập hiện nay đang cải thiện, luôn mang đến những niềm vui cho bản thân.

Sức khoẻ: Tinh thần còn chịu nhiều áp lực, bạn khó khăn trong việc ăn rau.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.