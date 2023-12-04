Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 5/12, 3 con giáp mở mắt thấy tài lộc, may mắn ngập lối, thành công rực rỡ, ngồi mát hưởng bát vàng

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 5/12, 3 con giáp sau mang mệnh phú quý, được quý nhân chiếu cố, cứ ung dung hưởng lộc.
- Trong 3 ngày liên tiếp 6, 7, 8/12, 3 con giáp này đếm tiền mỏi tay, phú quý chạm nóc, vận may chói ngời, dang tay vét cạn tiền của thiên hạ
- Trăng thanh gió mát, đúng ngày Rằm tháng 12 âm Lịch, quý nhân ghé thăm, 3 con giáp hưởng PHÚC nhân gian, tài lộc dồi dào, đổi tài đổi vận, nghèo mấy cũng giàu
Tuổi Mùi
Tử vi ngày 5/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay bận rộn với giấy tờ cần giải quyết gấp.
Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc có tài năng tổ chức và sự cần cù để đạt được mục tiêu.
Tình cảm: Bạn cảm thấy tình cảm giữa hai người mệt mỏi, tránh những xung đột không đáng có và giữ tinh thần lạc quan.
Tài lộc: Mức chi tiêu quá lớn, cần có người tư vấn.
Sức khoẻ: Tránh căng thẳng và tìm kiếm sự thư giãn để giữ tinh thần.
Tuổi Dần
Người tuổi Dần có năng lực, tính cách mạnh mẽ, sẵn sàng vượt qua các thử thách trong cuộc sống. Bản mệnh còn có cách cư xử khéo léo. Họ hiểu rõ bản thân cần gì và nên làm gì để đạt được điều mình muốn.
Tử vi dự báo rằng từ 5/12/2023, tuổi Dần bước vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Bản mệnh gặp cục diện Tam Hợp, được hỗ trợ rất nhiều trong công việc.
Con giáp này cũng có thể đón tin vui trong chuyện gia đình, cuộc sống ngày càng viên mãn.
Tuổi Thân
Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Hai ngày 5/12/2023, một vài cơ hội đầu tư xứng đáng để thử sức xuất hiện trước mắt tuổi Thân. Nếu chọn đúng chỗ, bản mệnh có thể thu được một khoản kha khá.
Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ. Hãy xây dựng kế hoạch để chi tiêu hoặc đầu tư cho hợp lý. Còn nếu bản mệnh chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ thì dù rủng rỉnh đến mấy rồi cũng sẽ nhanh chóng rơi vào cảnh trắng tay.
Ngoài ra, theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực.
Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h
Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.