Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay (7/7): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 07/07/2023 04:41

Theo tử vi ngày mới, vận khí của những con giáp sau có chiều hướng đi xuống, gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống.

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 7/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ biết cách giao tiếp với những đối tác khó tiếp cận. 

Công việc: Người tuổi Tỵ có mối quan hệ rộng trong sự nghiệp, luôn dùng lời nói hay để thuyết phục khách hàng.

Tình cảm: Trong tình cảm, người tuổi Tỵ lý trí, thể hiện rõ quan điểm khi yêu.

Tài lộc: Về tài lộc, bạn tiêu tốn nhiều tiền cho các bữa tiệc gặp gỡ khách hàng. 

Sức khoẻ: Về sức khoẻ, có nhiều phương pháp phù hợp cho chế độ tập luyện của bạn.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay (7/7): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tuổi Mùi có thể chịu thiệt thòi. Lời khuyên dành cho con giáp này là không nên tham gia vào chuyện của người khác nếu không liên quan tới mình.

Phương diện tình cảm của người tuổi Mùi có nhiều khúc mắc khó tháo gỡ. Tình bạn thay đổi, tình thân nhiều biến cố, tình yêu đôi lứa cũng nảy sinh mâu thuẫn khiến bạn buồn bã và thất vọng, cảm thấy bế tắc trong những rắc rối và các mối quan hệ này.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam của phòng bếp và bếp lò hoặc bếp than. Do đó, thai phụ nên hạn chế lui tới, tiếp xúc, di chuyển vị trí hoặc sửa chữa nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay (7/7): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Người tuổi Dần mang tính cách điềm tĩnh, đáng tin cậy. Bản mệnh làm việc chăm chỉ và luôn đối mặt với nhiều thử thách khác nhau với thái độ làm việc thực tế.

Con giáp tuổi Dần tập trung vào việc lập kế hoạch dài hạn và thực hiện mục tiêu. Bản mệnh có thể vững vàng tiến tới mục tiêu và thể hiện năng lực làm việc xuất sắc.

Sẽ thật tốt có nếu bạn đồng hành là người tuổi Dần. Bản mệnh có lòng trung thành và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Bạn bè và gia đình có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ và sự chân thành của người tuổi Dần.

Dù gặp khó khăn, người tuổi Dần cũng không than vãn, phàn nàn. Bản mệnh âm thầm, bền bỉ giải quyết vấn đề, sẵn sàng làm thêm giờ nếu có lỗi phát sinh. Sự bền bỉ và quyết tâm giúp người tuổi Dần được lãnh đạo đánh giá cao.

Trong ngày mới, bản mệnh trở thành trụ cột đáng tin cậy trong nhóm, phòng làm việc. Người làm kinh doanh được khách hàng, đối tác tin tưởng và có nhiều cơ hội để phát triển.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc hôm nay (7/7): 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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