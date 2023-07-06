THỨ SÁU (7/7/2023), 3 con giáp chỉ trong một ngày đã GIÀU NHANH CHÓNG MẶT, lắm tiền nhiều của xưng bá một vùng, lụm vàng bạc châu báu mỏi tay

Trong ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra hanh thông. Thiên Ấn xuất hiện kịp thời giúp cho người tuổi này có thể nhanh chóng giải quyết triệt để những rắc rối tồn đọng trước đó. Đồng thời, bản mệnh còn thể hiện năng lực của mình nên tạo niềm tin đối với cấp trên.

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Tuổi Tý

Tử vi ngày Thứ Sáu 07/07/2023 cho thấy công việc làm ăn của Tuổi Tý đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Tuy nhiên, bạn cũng nên có sự thay đổi về phương hướng, hoặc kế hoạch làm ăn để phù hợp với hoàn cảnh mới, tình thế mới. Bạn cũng cần có nhiều sáng kiến mới, tính toán nhanh nhẹn, nhiều ý tưởng sáng tạo thì mới đắc dụng cho bạn. Ngoài ra, làm việc gì bạn cũng nên đi trước một bước, nếu chậm trễ sẽ không có lợi, bị mất cơ hội tốt đẹp lại còn bị thiệt hại.

Có tài lộc, hoặc Tuổi Tý có tin tức tốt đẹp về tiền bạc, hoặc có tin tức giúp đỡ của quý nhân. Mọi vấn đề liên quan đến tiền tài bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng, nhưng không nên nóng nảy, dùng tình cảm sẽ có lợi hơn cho bạn. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc, thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay không nên chần chừ.

Trong nhà có người thân đi xa vì có việc cần thiết bất ngờ phải giải quyết. Bạn có sự di dời, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc có sự thay đổi nhà cửa, nơi ăn chốn ở. Tuổi Tý nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về công danh, việc làm của bạn bè. Gia đình nếu có tổ chức tiệc tùng, đình đám thì bạn cũng nên kết thúc nhanh chóng, không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, vận trình về phương diện tình cảm vào Thứ Sáu này cho thấy bạn không nên thầm yêu trộm nhớ mà cần nên mở lời hoặc hẹn ước, bạn không nên e dè hoặc ngồi yên chờ đợi. Bạn nên chủ động bày tỏ ý định của bạn, nếu bạn chậm trễ sẽ có người khác xen vào làm bất lợi cho bạn. Bạn cũng không nên tính đến chuyện tiền bạc, giàu nghèo, bạn nên tiến tới càng nhanh càng tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi thường mạnh mẽ và có chí tiến thủ trong mọi việc. Vì vậy mà ngày hôm nay, bạn sẽ được đền đáp đền đáp một cách xứng đáng với tất cả những gì mà mình bỏ ra trong thời gian qua. Về các vấn đề như sự nghiệp ngày hôm nay, bạn nên dừng lại một số ít liên quan để mọi sự hanh thông hơn.

Đây là ngày cuối cùng mà bạn quyết định theo đuổi công việc mà mình hằng ao ước. Bởi vì công việc này có thể thỏa mãn đam mê nhưng nó lại không phục vụ đủ nhu cầu sống. Nhu cầu sống cao đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của bạn hiện tại.

Tình cảm ngày Thứ Sáu không nói trước được điều gì bởi vì là bài ngày hôm nay cho thấy bạn muốn quyết định tất cả mọi thứ sẽ diễn ra. Một kẻ cố chấp trong tình yêu như bạn nên cẩn thận trong mọi đường đi nước bước bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến quá trình về sau nữa.

Tài chính không còn là vấn đề khiến bạn đau đầu nữa bởi vì ngày Thứ Sáu sẽ có một khoản tiền được đưa vào tài khoản của bạn. Nhưng đừng nghĩ rằng nó là tất cả và dừng hết tất cả những hoài bão của bản thân. Hãy lấy nó làm động lực hoặc mang ra làm vốn cho những khoản đầu tư hợp lý. Nó sẽ có may mắn cho bạn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.