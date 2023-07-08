Đúng 9h07 ngày 9/7: 3 con giáp bỗng dưng đạp trúng hố vàng, sự nghiệp lên đỉnh, mở rộng mối quan hệ, được tăng lương, thăng chức, vươn tay chạm đến cuộc sống mơ ước, bao người ngưỡng mộ

Tuổi Tý được dự báo có cơ hội gặp được quý nhân, được đối phương chỉ cho đường đi nước bước đúng đắn, thành công trong việc xử lý tất cả các công việc. Mối quan hệ đồng nghiệp trong ngày này cũng có sự hài hòa. Đó cũng chính là những người luôn sát cánh bên bản mệnh. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp trong công việc, bản mệnh nên giúp đỡ đồng nghiệp khi họ yêu cầu.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân sẽ có cuộc gặp gỡ đầy mới mẻ và thú vị, nhưng bản mệnh vẫn phải suy nghĩ kỹ lưỡng và nghiêm túc để tránh đưa ra lựa chọn sai lầm trong lúc vội vàng. Bầu không khí gia đình ấm áp, các thành viên hòa thuận.

Mọi việc tiến triển không mấy thuận lợi trong thời điểm này. Nếu còn điều gì chưa rõ, bạn nên hỏi lại ý kiến lãnh đạo hoặc tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh, đừng làm việc theo cảm tính. Với người làm lãnh đạo, bạn chớ nên quá hà khắc với cấp dưới của mình. Nếu cấp dưới không cố tình phạm lỗi thì bạn không nên trách phạt nặng nề, gây áp lực chung cho cả tập thể. Hãy hành xử rộng lượng hơn, bạn sẽ được nhiều người tôn trọng hơn.

Mộc khắc Thổ, có thể những hành động bạn cho là đúng lại khiến nửa kia tổn thương. Con giáp này cần học cách đặt mình vào vị trí của người khác, đừng tự coi mình là trung tâm, lấy cảm xúc của mình để phán đoán cảm xúc của người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Đường công danh với người tuổi Dần nhờ có sự xuất hiện của Thiên Ấn. Tử vi hàng ngày cho thấy bản mệnh đang gây ấn tượng bởi tinh thần mạnh mẽ, năng lực hành động cao và luôn có trách nhiệm của mình. Bạn luôn đặt ra những mục tiêu rõ ràng trong công việc cũng như học tập, không bị phân tâm hay chùn bước bởi ngoại cảnh, giữ được sự kiên trì cao độ. Với kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời gian vừa qua, người tuổi Dần hoàn toàn có thể tự tin vào chính mình, có quyền được hưởng đãi độ tốt hơn với vị trí cao hơn.

Tuy nhiên, sức khỏe có dấu hiệu sa sút, có thể là do bạn làm việc quá nhiều. Công việc lúc nào cũng bận rộn, bạn làm việc luôn chân luôn tay. Hãy chú ý những dấu hiệu từ cơ thể, mệt mỏi thì phải đến bác sĩ ngay nhé.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm