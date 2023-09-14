Đúng 9h sáng mai, thứ Sáu (15/9): 3 con giáp được cát tinh thúc vượng nhân duyên, báo hiệu hỷ sự liên tiếp, vận trình tình cảm tươi sáng

Theo tử vi , tháng 9 dương lịch này, tuổi Mùi có sao Thái Dương nâng đỡ nên thường xuyên gặp may trong công việc. Bên cạnh đó, dưới tác động của ngũ hành tương sinh nên tình hình tài chính của tuổi Mùi cũng có nhiều khởi sắc. Đặc biệt càng về cuối tháng, vận đỏ sẽ càng đầy ắp, tài lộc càng dồi dào.

Vận trình tài lộc trong ngày mới (15/9) của bản mệnh này khá vượng, do đó nếu có ý định đầu tư hay làm ăn kinh doanh, cầu tài lộc thì tốt nhất tuổi Mùi nên nắm bắt thời điểm tốt nhất này để đạt được mục tiêu của mình.

Cả người làm công ăn lương và người làm kinh doanh tuổi Mùi đều có được cơ hội kiếm tiền ngay từ đầu tháng. Nếu có gặp hung cũng sẽ hóa cát, trong công việc nếu gặp khó khăn cũng sẽ có quý nhân là đồng nghiệp hoặc cấp trên ra tay giúp đỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong tháng 9 này, họ luôn có quý nhân giúp đỡ, điều này giúp cho họ có thêm can đảm để dấn thân vào khó khăn, thử thách.

Quan niệm sống của người tuổi Thìn cũng không còn như trước. Dù chịu nhiều áp lực nhưng họ sẽ không còn quá tiêu cực, ủ rũ mà nỗ lực tìm kiếm những cơ hội mới để cố gắng đạt được một tương lai ổn định hơn.

Trong ngày 15/9, con giáp tuổi Thìn sẽ có sự phát triển suôn sẻ, có thể được đề bạt thăng chức. Nửa cuối tháng 8 Âm lịch, tài vận của họ có thể gia tăng tốt hơn.

Có thể nói, đây là khoảng thời gian con giáp này đạt được sự hoàn hảo gấp đôi trong cuộc sống. Tháng này cũng đặc biệt quan trọng, họ không thể để phí bất cứ cơ hội nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/9/2023 hôm nay, vận trình ngày mới của tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, bản mệnh thu được thành quả đáng kể. Khả năng sắp xếp mọi thứ cũng rất chu toàn, các đầu mục nhiệm vụ qua tay bản mệnh đều được giải quyết đâu vào đấy.

Nhân cơ hội này, tuổi Sửu có thể nhanh chóng xúc tiến những dự án, chiến lược quan trọng, tạo ra nền tảng thăng tiến cho sự nghiệp trong tương lai. Nếu làm tốt, con giáp này sẽ đón nhận tài lộc vượng, thu nhập mới từ chức vụ, vị trí đang nắm giữ của mình.

Tuy nhiên sóng gió có thể ập tới trong mối quan hệ tình cảm của tuổi Sửu. Dường như con giáp này đã quá cả nghĩ trong mối quan hệ này rồi. Điều đó không những không có lợi gì cho sự phát triển của chuyện tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia chút nào.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!