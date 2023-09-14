Đúng 6h sáng mai, thứ Sáu 15/9: 3 con giáp nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn

Tâm linh - Tử vi 14/09/2023 16:05

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau làm gì cũng gặp nhiều may mắn, vượng phát tài lộc, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 15/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ biết được bản thân đã có nhiều đóng góp công ty, nên nói rõ hơn quyền lợi bản thân. 

Công việc: Người tuổi Tỵ rõ ràng trong công việc, công bằng là yếu tố bạn đề cao. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm cả hai đã vun đắp lâu bền, tình cảm đã đủ đầy, hãy tính kế hoạch dài hạn. 

Tài lộc: Tài chính có thể còn nhiều lúc thiếu, nhưng hãy nghĩ đến tương lai mà tiết kiệm. 

Sức khoẻ: Sức khỏe bản thân cần đề cao, dành thời gian cải thiện.

Đúng 6h sáng mai, thứ Sáu 15/9: 3 con giáp nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu có tính cách cứng rắn, làm việc có nguyên tắc riêng. Con giáp này có nhiều kinh nghiệm, gặp tình huống khó không hề bị bối rối mà có thể bình tĩnh giải quyết. Bản mệnh biết phân biệt rõ việc công việc tư không để tình trạng bản thân bị phân tán tập trung.

Vận trình tài lộc của con giáp này đang dần được cải thiện. Bản mệnh không cần lo lắng nhiều về chuyện tiền nong. Mọi khó khăn đang được tháo gỡ, tương lai tuổi Dậu có thể nhận về một khoản tiền kha khá đủ để chi trả cho cuộc sống cũng như tích lũy thêm cho tương lai.

Đúng 6h sáng mai, thứ Sáu 15/9: 3 con giáp nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 15/9/2023, tuổi Tý cảm thấy rất nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Con giáp này cảm thấy mình cần phải tiếp tục tích lũy thêm kiến thức để luôn ở trong tư thế sẵn sàng nắm bắt cơ hội trong tương lai.

Ngoài ra, bản mệnh còn nhận rõ được điểm mạnh của mình ở đâu và luôn tìm cách phát huy điểm mạnh đó. Tuổi Tý tin rằng đến một ngày nào đó, mọi người sẽ nhận ra tài năng của mình, từ đó con đường tương lai sẽ mở rộng.

Tuy nhiên, con giáp này cần chú ý đề phòng các bệnh liên quan đến thận, não bộ, bàng quang. Dù còn trẻ tuổi bản mệnh cũng cần chú ý đến tình hình sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách sinh hoạt điều độ và rèn luyện sức khỏe.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Đúng 6h sáng mai, thứ Sáu 15/9: 3 con giáp nằm không cũng hứng trọn mưa tài lộc, đón cát tinh chiếu mệnh, giàu sang khỏi bàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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