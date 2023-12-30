Đúng 9h ngày 30/12, 3 con giáp may mắn tụ hội, kinh doanh phát đạt, được lòng khách hàng, tiền rủng rỉnh tự vào ví

Ngày Dậu - Mão Tương Xung, người tuổi Mão có điềm báo xui xẻo trong vận trình hôm nay. Công việc không thuận lợi, mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên kém hài hòa. Quá trình trao đổi công việc không được suôn sẻ dẫn đến tiến độ trì trệ. Nếu xử sự không khéo, thậm chí bạn còn có thể bị điều chuyển vị trí hay thuyên chuyển sang bộ phận khác.

May mắn là con giáp này vẫn có vận may tài lộc nhờ Thiên Tài hỗ trợ nên bù đắp lại vận trình ít nhiều. Buôn bán kinh doanh vẫn có lãi, lợi nhuận thu về rất khả quan giúp bản mệnh chi tiêu thoải mái. Song cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tài lộc tiếp tục sinh sôi, tránh trường hợp lạm chi.

Những con giáp tuổi Rồng có thành tích tốt trong sự nghiệp và được quý nhân hỗ trợ trong tháng này. Khi cơ hội đến, bạn phải chiến đấu vì quyền lợi đến cùng.

Tuy nhiên, sự cạnh tranh trong công ty rất khốc liệt và những những người Rồng sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Bạn phải giữ thái độ lạc quan, đừng đặt mục tiêu quá cao chính mình. Đồng thời, bạn nên đề phòng thêm khi kết thân với đồng nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thẳng thắn, chân thành, thích kết bạn và rất có chí tiến thủ. Con giáp này không ngại khó, ngại khổ, không ngừng cố gắng vươn lên. Họ dám thử thách bản thân và thích những công việc đòi hỏi sự sáng tạo, kiên trì.

Hôm nay, con giáp này đạt nhiều thành tích trong công việc và gặp may mắn về tài chính. Họ sẽ nhận được những khoản tiền lương, thưởng tương xứng với khả năng. Người làm kinh doanh cũng gặp nhiều điều may mắn, các thương vụ đều suôn sẻ, thuận lợi.

Không những thế, người tuổi này còn nhận thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Làm việc chăm chỉ, tận tâm, họ sẽ được đền đáp xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.