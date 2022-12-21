Đúng 9 ngày tới, 3 con giáp rước được Thần Tài về nhà, tiền của chất đống, vận trình đỏ chót, chuẩn bị đón năm mới sáng lóa như pháo hoa

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 22:40

Trong 9 ngày tới là thời điểm 3 con giáp này có tài vận vượng phát, tài phú dồi dào, tài lộ rộng mở.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 9 ngày tới, tuổi Thìn được Tam Hợp Tái Tuế che chở mà gặt hái được nhiều thành công trên mọi phương diện khác nhau. Có thể đây là những ngày "bách phát, bách trúng" của bản mệnh, rinh về tay những dự án quan trọng bất ngờ. 

Nhờ thế mà vẫn trình tài lộc của tuổi Thìn đi vào ổn định trước thềm cuối năm đang đến rất gần, tài chính trở nên vững vàng, bản mệnh có thêm động lực phát triển với các kế hoạch kinh doanh, đầu tư ngoài luồng. Bạn thừa sức có được cơ hội tốt hơn kiếm thêm thu nhập về tay với nguồn ngân sách hiện tại. 

Đúng 9 ngày tới, 3 con giáp rước được Thần Tài về nhà, tiền của chất đống, vận trình đỏ chót, chuẩn bị đón năm mới sáng lóa như pháo hoa - Ảnh 1
Theo tử vi 9 ngày tới, tuổi Thìn được Tam Hợp Tái Tuế che chở mà gặt hái được nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong 9 ngày tới, vận thế của con giáp này ngày càng khởi sắc, phúc khí cũng vô cùng dồi dào. Vận may liên tiếp kéo đến với con giáp này. Người tuổi Mùi sẽ có cơ hội được tăng lương tăng thưởng. Đặc biệt, con giáp này sẽ có khả năng có tin vui về hôn nhân, cưới hỏi.

Thời gian này cũng là thời điểm tài vận vượng phát, tài phú dồi dào, tài lộ rộng mở, do công việc phát triển lên tầm cao mới nên việc thu nhập tăng cao là điều chắc chắn xảy ra. Cấp trên hoàn toàn đặt niềm tin ở bạn, giao cho bạn một vài công việc quan trọng trước khi trao toàn quyền quyết định cho bạn ở một vị trí mới. Bằng sự khôn khéo, ngoan cường và không kém phần táo bạo bạn khiến đối tác "tâm phục, khẩu phục" mà chịu chi tiền cho dự án tiếp theo. 

Đúng 9 ngày tới, 3 con giáp rước được Thần Tài về nhà, tiền của chất đống, vận trình đỏ chót, chuẩn bị đón năm mới sáng lóa như pháo hoa - Ảnh 2
Trong 9 ngày tới, vận thế của con giáp tuổi Mùi ngày càng khởi sắc, phúc khí cũng vô cùng dồi dào. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có năng lực vượt trội, ước mơ và tham vọng mạnh mẽ. Họ thường thể hiện được khả năng và nỗ lực nổi bật so với những người cùng ngành nghề với mình. Đặc biệt là với những người làm kinh doanh, họ nhạy cảm với tiền bạc và luôn tự tạo ra cơ hội cho riêng mình.

Trong 9 ngày tới, người tuổi Dần sẽ có sự nghiệp suôn sẻ hơn bội phần. Được Thần Tài ưu ái, họ kinh doanh trúng quả đậm, lợi nhuận tăng lên đáng kể. Những khoảng đầu tư của họ từ trước đến giờ đã bắt đầu sinh lời. Con giáp này đang đi đúng hướng, vì vậy hãy giữ tinh thần và nỗ lực hơn nữa. Người tuổi Dần thời gian này cũng có chuyện tình cảm ngọt ngào, hạnh phúc. Người còn độc thân cũng sẽ sớm tìm được người nguyện ý với mình.

Đúng 9 ngày tới, 3 con giáp rước được Thần Tài về nhà, tiền của chất đống, vận trình đỏ chót, chuẩn bị đón năm mới sáng lóa như pháo hoa - Ảnh 3
Trong 9 ngày tới, người tuổi Dần sẽ có sự nghiệp suôn sẻ hơn bội phần. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Ngày 22/12, 3 con giáp có tên trong sổ Thần Tài, lộc phát đỏ rực, hút trọn của cải, thả cửa tiêu xài

Ngày 22/12, 3 con giáp có tên trong sổ Thần Tài, lộc phát đỏ rực, hút trọn của cải, thả cửa tiêu xài

Bước sang ngày 22/12, tử vi dự đoán sẽ có 3 con giáp hạnh phúc ngập tràn, cát vận đủ đầy, đón nhận vô vàn niềm vui.

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