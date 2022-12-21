5 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp hốt sạch tài lộc, gánh vàng gánh bạc trên vai, cả ngày 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 20:30

Tử vi dự báo rằng, 5 ngày cuối tháng 12 có những con giáp này đón nhận nhiều may mắn hơn, mọi mặt của cuộc sống đều có sự thay đổi tích cực.

Tuổi Tý

Bước vào 5 ngày cuối tháng 12, tuổi Tý có cát tinh hậu thuẫn nên vận trình khá thuận lợi. Thời điểm này, bản mệnh có nhiều việc phải chuẩn bị, giải quyết nhưng điều đó không thể làm khó được tuổi Tý.

Trong thời gian này, tuổi Tý có Lục Hợp và Thái Dương che chở nên công việc không có gì đáng lo ngại. Con giáp này thoát khỏi vòng kìm kẹp của tiểu nhân lại có quý nhân hỗ trợ nên có thể phất lên như diều gặp gió.

Sự nghiệp, tài chính của tuổi Tý được dự báo vô cùng xán lạn. Bản mệnh tốn một khoản kha khá để sắm Tết những cũng không cần lo lắng nhiều vì tiền lương thưởng, tiền lãi đổ về giúp túi tiền luôn rủng rỉnh.

Về phương diện tình cảm, người độc thân tập trung vào công việc nên có thể bỏ lỡ nhân duyên tốt. Người có cặp có đôi tận hưởng không khí vui vẻ cùng nhau lên kế hoạch đón Tết.

5 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp hốt sạch tài lộc, gánh vàng gánh bạc trên vai, cả ngày 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 1
Bước vào 5 ngày cuối tháng 12, tuổi Tý có cát tinh hậu thuẫn nên vận trình khá thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 5 ngày cuối tháng 12, tuổi Mão được thần may mắn ưu ái. Con giáp này có vận trình thuận lợi, gặp được nhân duyên tốt, con đường tài vận rực rỡ. Bản mệnh có thể bội thu tài lộc ở cả nghề chính lẫn nghề tay trái.

Trong thời gian này, tuổi Mão có cơ hội làm giàu lớn. Nếu nắm bắt thời cơ, bản mệnh có thể thu về lợi nhuận cao. Sự nghiệp của người tuổi Mão có bước phát triển vượt bậc. Bản mệnh có thể tận dụng tốt những điều kiện sẵn có để vươn lên, đạt nhiều thành công hơn.

Bên cạnh đó, do vận mệnh tốt, đường nhân duyên được thúc đẩy nên chuyện tình cảm của con giáp này cũng đi theo chiều hướng tốt đẹp.

5 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp hốt sạch tài lộc, gánh vàng gánh bạc trên vai, cả ngày 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 2
Trong 5 ngày cuối tháng 12, tuổi Mão được thần may mắn ưu ái. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh những người tuổi Tuất vốn thẳng thắn, trung thực và có trách nhiệm với bản thân, gia đình. Người tuổi Tuất nói ít làm nhiều và họ không giỏi ba hoa. Trong cuộc sống, tuổi Tuất được trời ban ý chí mạnh mẽ, kiên cường nên sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, khó khăn để có thể xây dựng cuộc sống ấm no, sung túc.

Tử vi học có nói, trong 5 ngày cuối tháng 12, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới với nhiều hy vọng hơn.

Cụ thể, trong 5 ngày cuối tháng 12, tuổi Tuất sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, đặc biệt đối với những người kinh doanh làm ăn, trong thời gian này sẽ cá kiếm được khoản tiền lớn, giúp sự nghiệp thăng tiến rực rỡ. Tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân phương xa, tạo điều kiện làm giàu và gặt hái được những điều tốt đẹp khiến ai cũng ngưỡng mộ.

5 ngày cuối tháng 12, 3 con giáp hốt sạch tài lộc, gánh vàng gánh bạc trên vai, cả ngày 'ngồi mát ăn bát vàng' - Ảnh 3
Tử vi học có nói, trong 5 ngày cuối tháng 12, cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới với nhiều hy vọng hơn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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