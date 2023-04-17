Đúng 9 giờ sáng ngày 19/4: 3 con giáp làm gì cũng thuận lợi, từ tình yêu đến công việc, dù bận rộn nhưng bạn sẽ thấy công sức bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng vì tiền bạc ùn ùn đổ về nhà

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 20:55

3 con giáp này vào đúng 9 giờ sáng ngày 19/4 sẽ có nhiều khởi sắc, gặp được quý nhân đúng lúc nên số dư trong tài khoản tăng vùn vụt.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu là con giáp trời sinh bản tính hiền "như cục đất", lại chân chất nhân hậu, sống tình cảm vô cùng. Thấy người khác gặp khó khăn họ sẽ bứt rứt không yên, không giúp đỡ sẽ không chịu được. Thế nên, họ chiếm được cảm tình rất lớn từ người dân xung quanh. Đặc biệt, trong sự nghiệp sẽ dễ gặp được quý nhân phù trợ, lúc khó khăn luôn có cao nhân xuất hiện, chỉ đường dẫn lối. 

Đúng 9 giờ sáng ngày 19/4, tài lộc của Dậu vô cùng thịnh vượng, đỏ chót như soi. Thời điểm này, Dậu được cát tinh phù trợ, tình tiền viên mãn. Không chỉ mang đến phúc khí cho bản thân, mà còn mang lại may mắn cho người khác.

 

Đúng 9 giờ sáng ngày 19/4: 3 con giáp làm gì cũng thuận lợi, từ tình yêu đến công việc, dù bận rộn nhưng bạn sẽ thấy công sức bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng vì tiền bạc ùn ùn đổ về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trong thời điểm này sẽ gặp gỡ giao hảo đối tác không ít nên sẽ có nhiều bữa chiêu đãi, ăn tối bận rộn. Hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ và nắm bắt cơ hội, chớ để người khác chớp lấy khiến bản mệnh vô tình bị hụt hẫng.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần sắp xếp, cân đối lại quỹ thời gian của chính mình, tránh chểnh mảng gia đình và các công việc được giao.

Tuổi Dần đúng 9 giờ sáng ngày 19/4 này dễ nảy sinh tình cảm hoặc có thêm cơ hội gặp gỡ người khác phái, tuy nhiên lại dễ phạm phải đào hoa sát. Cuối cùng cũng cần lưu ý các khoản chi có thể tăng cao do đào hoa phá, dẫn đến áp lực kinh tế.

Lời khuyên cho tuổi Dần trong thời điểm này: Phải tránh những khoản chi tiêu hoang phí từ chính nhu cầu không đáng có của bản thân.

Đúng 9 giờ sáng ngày 19/4: 3 con giáp làm gì cũng thuận lợi, từ tình yêu đến công việc, dù bận rộn nhưng bạn sẽ thấy công sức bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng vì tiền bạc ùn ùn đổ về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngọ vô cùng chăm chỉ không khôn lanh nhưng nhờ có sự chăm chỉ, cần cù và chịu khó. Người tuổi Ngọ không quản ngại vất vả, cũng không ngại dấn thân nên dù chậm nhưng chắc, Ngọ vẫn đang từng ngày khẳng định vị trí của mình ở nơi làm việc.

Tử vi đúng 9 giờ sáng ngày 19/4 cho thấy, Ngọ có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều, tạo động lực để bạn có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Trong thời điểm này, con đường kiếm tiền của Ngọ sẽ nở rộ hơn bao giờ hết, nhiều cơ hội xuất hiện, làm giàu không quá khó khăn. Ngọ dám thử thách bản thân, chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng. Nói cách khác, tuổi Ngọ chỉ cần nắm bắt đúng cơ hội là có thể phát tài, phát lộc.

Đúng 9 giờ sáng ngày 19/4: 3 con giáp làm gì cũng thuận lợi, từ tình yêu đến công việc, dù bận rộn nhưng bạn sẽ thấy công sức bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng vì tiền bạc ùn ùn đổ về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới 17/4 - 23/4/2023: 3 con giáp gặp phải hạn tam tai, vận trình sự nghiệp có đôi phần trắc trở, nhưng chớ lo vì đức năng thắng số, chỉ cần chú ý 1 điều sau

Tử vi tuần mới 17/4 - 23/4/2023: 3 con giáp gặp phải hạn tam tai, vận trình sự nghiệp có đôi phần trắc trở, nhưng chớ lo vì đức năng thắng số, chỉ cần chú ý 1 điều sau

Tử vi 12 con giáp tháng 4 này cho biết 3 tuổi này có hung tinh chiếu mệnh, lành ít giữ nhiều, chỉ cần cẩn thận theo lưu ý dưới đây là được.

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