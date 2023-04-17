Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ vào 10 ngày sắp tới: 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, ngồi không cũng giàu nứt đố đổ vách, may mắn bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 15:41

Ai sẽ là người gặt hái được thành tích xuất sắc trên mọi phương diện, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ, làm 1 hưởng tới 10, cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng.

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có khí chất tao nhã, tốt bụng và khoan dung. Họ dù làm việc trong lĩnh vực nào cũng dễ được quý nhân dẫn đường chỉ lối, công việc nhìn chung suôn sẻ.

Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ vào 10 ngày sắp tới: 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, ngồi không cũng giàu nứt đố đổ vách, may mắn bủa vây không buông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi Thìn vượng vận quý nhân, đào hoa vượng phát, mưu cầu tài lộc không còn khó khăn, sự nghiệp hanh thông nhờ được dẫn đường chỉ lối. Họ vốn là những người làm việc chăm chỉ, nay nhận được sự giúp đỡ, lại kiểm soát tốt cảm xúc, khéo léo hơn nên sự nghiệp ngày càng phát hơn. Ngoài ra, người tuổi Thìn có nhân duyên khá tốt trong lúc này, người độc thân mở ra mối quan hệ hứa hẹn, đôi lứa thêm bền chặt.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu háo hức đón chào tuần mới với những dự định mới. Khó khăn dường như đã lùi xa và bạn có rất nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Dù đang giữ vị trí nào, bạn cũng được cấp trên tin tưởng và giao cho nhiều nhiệm vụ trọng đại. Đây chính là cơ hội để bứt phá, vì vậy bạn hãy trân trọng và cố gắng hết sức mình nhé.

Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ vào 10 ngày sắp tới: 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, ngồi không cũng giàu nứt đố đổ vách, may mắn bủa vây không buông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tài lộc, thật tuyệt vời khi bản mệnh tận dụng được cơ hội để kiếm tiền nhiều hơn. Người làm công ăn lương nhờ nguồn thu phụ từ các công việc làm thêm mà cuộc sống trở nên thoải mái hon. Với người làm ăn kinh doanh, vì giữ được chữ tín nên bạn được nhiều người yêu mến và tìm cách hợp tác. Thậm chí quý nhân xuất hiện còn chỉ cho bạn con đường đúng đắn để làm giàu.

Tuổi Tuất 

Người tuổi Tuất có tính cách mạnh mẽ, kiên trì, không sợ đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ lấy đó làm động lực để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp, gây dựng cuộc sống ấm no.

Phất lên như vũ bão, hốt trọn tài lộc của thiên hạ vào 10 ngày sắp tới: 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, ngồi không cũng giàu nứt đố đổ vách, may mắn bủa vây không buông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng vào thời điểm này, tuổi Tuất đón nhận nhiều bước chuyển mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Thời gian trước đây con giáp này phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đến thời điểm cuối năm, tuổi Tuất sẽ lấy lại được những gì đã mất và đón nhận nhiều hỷ sự. Lúc này, bản mệnh sẽ kiếm được nhiều tiền để thay đổi cuộc sống.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Đúng 5 ngày 18, 19, 20, 21 và 22/4: Ngọc Hoàng điểm tên 3 con giáp nhận được Tiền-Tình-Tài đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 5 ngày 18, 19, 20, 21 và 22/4: Ngọc Hoàng điểm tên 3 con giáp nhận được Tiền-Tình-Tài đỏ rực, kiếm được tài sản khủng, gặt hái thành quả xứng đáng

Top 3 con giáp vào 5 ngày liên tiếp được dự báo trúng số độc đắc, nhanh chóng hốt bạc, giàu có đổi đời.

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