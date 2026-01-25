Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 18:15

3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc'.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ dễ dàng. Mối quan hệ với cấp trên hay đồng nghiệp đều hài hòa, tuổi này có thể thỏa sức chứng minh năng lực và bản lĩnh của mình. Sự cố gắng và cầu thị, cộng thêm chút may mắn là những yếu tố giúp con giáp này có được thành công như hiện tại.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ luôn tràn ngập sự vui vẻ ngọt ngào. Ngũ hành tương sinh giúp tinh thần của người tuổi Ngọ nhanh chóng được hồi phục. Đó có thể chỉ là nhờ một vài lời an ủi, động viên từ nửa kia của mình. 

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình sự nghiệp người tuổi Mùi diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Công việc tiến triển tốt đẹp nhờ duy trì các mối quan hệ làm ăn tốt đẹp. Song, bản mệnh cũng đừng quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác mà không có sự cố gắng từ phía bản thân mình. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm đạt bước tiến đáng kể. May mắn là nhờ có đào hoa vượng nên bạn có khả năng sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Những đôi lứa yêu nhau dần tính đến chuyện về chung một nhà khi tình yêu chín muồi.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra suôn sẻ dễ dàng và hanh thông. Tam Hợp giúp sức nên người tuổi này có thể dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người xung quanh. Và con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được cơ hội để khẳng định giá trị bản thân mình.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ luôn được ủng hộ và nhận nhiều tin vui trong thời gian tới. Thổ - Hỏa tương sinh là dấu hiệu lý tưởng khi con giáp này luôn có một người đồng hành biết lắng nghe, sẻ chia và thấu hiểu. Đào hoa vượng còn giúp người độc thân dễ dàng tìm được một nửa phù hợp.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp sẽ 'hóa hung thành cát', mở mắt là thấy tiền, sự nghiệp phất lên như 'rồng bứt tốc' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách sau ngày 26/1/2026

3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách sau ngày 26/1/2026

3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi đúng 5 ngày tới (30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài độ mệnh, TÀI LỘC HANH THÔNG, công danh tiền tài kéo đến đầy nhà

Tử vi đúng 5 ngày tới (30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài độ mệnh, TÀI LỘC HANH THÔNG, công danh tiền tài kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 26/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Từ ngày mai, thứ Hai (26/1/2026): 3 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, đếm tiền không ngơi tay, GIÀU CÓ NHANH CHÓNG, cuộc sống như mơ

Từ ngày mai, thứ Hai (26/1/2026): 3 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, đếm tiền không ngơi tay, GIÀU CÓ NHANH CHÓNG, cuộc sống như mơ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
5 ngày cuối tháng 1 Dương lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

5 ngày cuối tháng 1 Dương lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
7 ngày liên tiếp (26/1-1/2), 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt

7 ngày liên tiếp (26/1-1/2), 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Từ 26/1 đến 15/2: 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Từ 26/1 đến 15/2: 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Từ nay tới Tết Ông Công, Ông Táo: 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Từ nay tới Tết Ông Công, Ông Táo: 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp tiền tài ập xuống đầu, mưu sự đều thành, trở thành đại gia nức tiếng ngay chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Từ 26/1 đến 26/2: 3 con giáp THẦN TÀI ghé thăm, tiền bạc sung túc, tài lộc PHỦ PHÊ, sự nghiệp hanh thông, cuộc đời tràn ngập viên mãn

Từ 26/1 đến 26/2: 3 con giáp THẦN TÀI ghé thăm, tiền bạc sung túc, tài lộc PHỦ PHÊ, sự nghiệp hanh thông, cuộc đời tràn ngập viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Nổ khí gas tại chung cư 17 tầng khiến 1 người tử vong, 14 người bị thương

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi 5 ngày tới (26/1 - 31/1): 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, đổi vận giàu sang, tài khoản nảy số tưng bừng do trúng lớn

Tử vi 5 ngày tới (26/1 - 31/1): 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, đổi vận giàu sang, tài khoản nảy số tưng bừng do trúng lớn

Cuối ngày 26/1/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Cuối ngày 26/1/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Tử vi đúng 5 ngày tới (30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài độ mệnh, TÀI LỘC HANH THÔNG, công danh tiền tài kéo đến đầy nhà

Tử vi đúng 5 ngày tới (30/1/2026), 3 con giáp Thần Tài độ mệnh, TÀI LỘC HANH THÔNG, công danh tiền tài kéo đến đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Trúng số độc đắc đúng ngày 26/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Từ ngày mai, thứ Hai (26/1/2026): 3 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, đếm tiền không ngơi tay, GIÀU CÓ NHANH CHÓNG, cuộc sống như mơ

Từ ngày mai, thứ Hai (26/1/2026): 3 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, đếm tiền không ngơi tay, GIÀU CÓ NHANH CHÓNG, cuộc sống như mơ