Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ

Tâm linh - Tử vi 27/08/2025 18:45

Vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ.

Tuổi Dần

Vận trình người tuổi Dần sẽ tỏa sáng rực rỡ. Người làm công ăn lương thì được cấp trên nâng đỡ, hậu ái, có cơ hội thăng quan tiến chức. Hơn nữa, năng lực của bạn cũng rất ổn nên đồng nghiệp cũng không vì những thành tích của bạn mà ghen tị.

Thủy sinh Mộc bù đắp cho chuyện tình cảm của con giáp may mắn này khá bình yên. Đôi lứa gần như không xảy ra bất cứ khúc mắc nào đe dọa mối quan hệ. Cả hai đều chủ động nhường nhịn đối phương khi có tranh cãi nên tránh được việc nói lời tổn thương người kia.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có các ngôi sao may mắn chiếu mệnh, tiền bạc không ngừng tăng lên. Sự thịnh vượng và giàu có cùa bạn ai cũng phải ghen tị. Bên cạnh đó, con giáp này gặp được nhiều may mắn, giúp cuộc sống của bạn trong thời gian tới thăng hoa, sự nghiệp, tài vận đều được cải thiện lên tầm cao mới.

Ngoài ra, Thần Tài hỗ trợ cho các ý tưởng của con giáp này này được bay cao, bay xa. Đôi khi, cuộc sống trở nên rõ ràng, sáng tỏ và khiến cho bản mệnh không còn gì để băn khoăn, vướng mắc nữa. Thế nên đây là ngày để con giáp này giác ngộ và tìm được hướng đi hợp lý cho mình.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn, có quý nhân phù trợ đặc biệt trong công việc. Đây là thời điểm tốt để những người tuổi Hợi đầu tư hay bắt đầu một dự án kinh doanh nhỏ. Lộc tiền tài sẽ đến với con giáp này một cách bất ngờ.

Trong khoảng thời gian tới, đường quan lộc của Hợi rất tốt, có nhiều tin vui như thăng chức hay tăng lương, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, gặt hái được nhiều thành công. Đời sống tình cảm có nhiều chuyển biến tích cực với những tin vui dồn dập kéo đến.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 28/8/2025, vận đen nhường chỗ cho phú quý, 3 con giáp tài lộc đủ đầy, sự nghiệp thăng tiến, giàu có không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc đúng12h30 ngày 28/8/2025, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Trúng số độc đắc đúng12h30 ngày 28/8/2025, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Phi công mất tích sau tai nạn, máy bay của ông rơi xuống biển trong màn trình diễn tại triển lãm hàng không

Video 58 phút trước
Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Hải Phòng: Sạt lở núi nghiêm trọng, đá đổ chắn ngang đường vào Vườn quốc gia Cát Bà

Đời sống 5 giờ 11 phút trước
Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Điều gì xảy ra đối với cơ thể nếu mỗi ngày uống 1 ly trà sữa?

Sống khỏe 5 giờ 27 phút trước
An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

An Giang: Bắt hung thủ đâm người chạy xe ôm để cướp xe lúc rạng sáng khi về thăm bạn gái

Đời sống 5 giờ 33 phút trước
Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Đậu đỏ cứ ra chợ Việt là thấy đầy nhưng không ngờ lại có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 42 phút trước
Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Khẩn: Bão số 6 dự kiến hình thành đêm nay, di chuyển nhanh vào đất liền nước ta, chỉ còn cách TP.Huế 450km

Xã hội 5 giờ 48 phút trước
Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Video 6 giờ 52 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang khổng lồ nặng 10kg trốn dưới tủ quần áo

Video 6 giờ 58 phút trước
Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Video 7 giờ 5 phút trước
Quảng Trị, bão số 5 vừa xong, tiếp tục ứng phó áp thấp và mưa lớn diện rộng

Quảng Trị, bão số 5 vừa xong, tiếp tục ứng phó áp thấp và mưa lớn diện rộng

Xã hội 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Máy bay rơi xuống đất trước khi nổ tung thành một quả cầu lửa, người dân sợ hãi ôm đầu, phi công tử vong

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Tử vi thứ Bảy 30/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi cung hỷ phát tài, có của ăn của để, Mão - Thân vận xui chưa hết, nên thận trọng kẻo mất cả cơ ngơi

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

Nổ lớn xảy ra sau cú va chạm, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ trên cao tốc, tài xế xe tải tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch, Thần Tài 'xông đất', 3 con giáp trúng vận cực to, bội thu tiền bạc, tài khoản 'nảy mầm', tràn trề phúc báo

Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch, Thần Tài 'xông đất', 3 con giáp trúng vận cực to, bội thu tiền bạc, tài khoản 'nảy mầm', tràn trề phúc báo

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8/2025, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, làm ăn xuôi thuận, sự nghiệp sải cánh bay cao, thành công rộng mở

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8/2025, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, làm ăn xuôi thuận, sự nghiệp sải cánh bay cao, thành công rộng mở

Trong vòng 3 tháng (9, 10, 11), 3 con giáp đánh bay vận xui, đón ánh nắng tiền tài, chạm tay vào may mắn, giàu có ngút ngàn

Trong vòng 3 tháng (9, 10, 11), 3 con giáp đánh bay vận xui, đón ánh nắng tiền tài, chạm tay vào may mắn, giàu có ngút ngàn

Đúng 6h30 ngày mai, thứ Bảy (30/8/2025), 3 con giáp sau số đỏ như son, chuẩn bị đón điềm lành, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Đúng 6h30 ngày mai, thứ Bảy (30/8/2025), 3 con giáp sau số đỏ như son, chuẩn bị đón điềm lành, làm đâu thắng đó, may mắn tiền bạc ùn ùn kéo đến

Tử vi 3 ngày cuối tuần (29, 30, 31 tháng 8), 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, Vượng Tài Vượng Phúc, bạc vàng đầy két

Tử vi 3 ngày cuối tuần (29, 30, 31 tháng 8), 3 con giáp có căn PHÚ QUÝ, ngộp thở trong biển tiền, Vượng Tài Vượng Phúc, bạc vàng đầy két

Đúng 2 ngày cuối tuần (30-31/8), 3 con giáp có mệnh số dát vàng, bội thu lộc khủng, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt

Đúng 2 ngày cuối tuần (30-31/8), 3 con giáp có mệnh số dát vàng, bội thu lộc khủng, làm ăn khấm khá, vận khí tươi tốt