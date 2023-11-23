Đúng 6h sáng ngày 23/11/2023: 3 con giáp ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, tiền của bạt ngàn, hốt vàng hốt bạc mệt nghỉ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Năm ngày 23/11/2023 hôm nay, tuổi Mão đang sáng suốt và tỉnh táo hơn. Con giáp này nêu cao tinh thần hợp tác, điều này giúp tránh được những rắc rối không cần thiết.

Sức khỏe của bản mệnh cũng đã cải thiện đáng kể. Con giáp này cảm thấy thoải mái hơn khi cả gia đình đã vượt qua những thời kỳ thường xuyên phải đối mặt với bệnh viện.

Tuy nhiên, con giáp này đang gặp phải những khó khăn trong việc giao tiếp. Thay vì tập trung vào những lỗi lầm của người khác, tuổi Mão hãy tập trung làm thật tốt công việc của mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tháng 11/2023 người tuổi Tý sẽ có cơ hội kiếm tiền nhờ trí tuệ và khả năng thích nghi nhanh chóng với sự đổi mới. Con giáp này có thể thu hút sự chú ý của một số nhà đầu tư hoặc đối tác nhờ vào quan điểm và ý tưởng độc đáo của mình. Những cơ hội của con giáp này có thể đến từ ngành công nghệ hoặc các lĩnh vực liên quan đến nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội.

Đối với những người sinh năm Tý, điều quan trọng nhất là duy trì khả năng sáng tạo và suy nghĩ độc lập. Họ nên tận dụng tối đa trí tuệ và sự linh hoạt của mình, nắm bắt mọi cơ hội và thận trọng trong các quyết định tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay giỏi lý luận, cố gắng dành thời gian quan trọng của bản thân cho người yêu.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc giỏi biện luận cho ý kiến của bản thân, luôn đặt nặng những vấn đề liên quan đến công việc.

Tình cảm: Tình cảm nếu không cố gắng vì nhau sẽ dễ xa cách, bản thân bạn biết dành thời gian cho đối phương.

Tài lộc: Giữ nguồn thu nhập ổn định, chi tiêu hằng ngày kiểm soát tốt.

Sức khoẻ: Ăn các món cay, dạ dày thường đau cần dùng đến thuốc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.