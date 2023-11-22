Tử vi ngày 23/11/2023 thứ Năm của 12 con giáp: Dần nở hoa tài lộc, Sửu may mắn vây quanh, Tý tiền đè sấp mặt

Con giáp đầu tiên được thần May mắn gọi tên trong ngày mới 23/11/2023 chính là tuổi Dần. Thời gian tới, họ sẽ xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, do đó được mọi người giúp đỡ nhiệt tình trong mọi việc. Những khó khăn sẽ được khắc phục, sự nghiệp tiến triển ổn định.

Trong chuyện tình cảm, tuổi Dần thời gian này rất vượng. Các cặp đôi sẽ chia sẻ và thấu hiểu với nhau nhiều hơn. Người độc thân cũng trở nên nổi bật trong mắt người khác giới và có cơ hội để tìm thấy nửa kia của mình.

Trong thi cử, tuổi Dần chỉ cần chăm chỉ là gặt hái được trái ngọt. Còn khi làm ăn kinh doanh, sự may mắn giúp họ có được những đối tác triển vọng, dù có gặp khó khăn cũng được mọi người giúp đỡ vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hôm nay thích nhiều việc, không có thời gian nghỉ ngơi.

Công việc: Người tuổi Sửu thích công việc bận rộn, làm việc không ngơi tay.

Tình cảm: Sự quan tâm của bạn đã cho nhiều người cảm động.

Tài lộc: Tài chính nếu biết duy trì tốt, sẽ có của dư.

Sức khoẻ: Chạy bộ cải thiện sức khoẻ, tăng khả năng trao đổi chất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, không thích chịu đầu hàng số phận. Con giáp này dù sinh ra không ngậm thìa bạc thì cuộc sống cũng vẫn sung túc do họ có năng lực làm giàu mạnh mẽ.

Người tuổi Tý khá may mắn, hưởng nhiều phúc lộc. Họ có tầm nhìn xa trông rộng, có khả năng đi đầu trong mọi xu hướng. Đến một thời điểm nhất định, bản mệnh phất lên vù vù, cuộc sống giàu có, sung túc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đúng 23/11, tuổi Tý nắm được thời cơ hiếm có. Bản mệnh có cơ hội làm ăn tốt, công việc suôn sẻ, lợi nhuận thu về rất lớn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.