Từ ngày mai 23/11 đến hết 30/11: 3 con giáp tài lộc phủ kín nhà, vàng bạc tiêu mãi không hết, giàu nứt đố đổ vách

Từ ngày mai 23/11 đến hết 30/11, người tuổi Thìn hôm nay che giấu nỗi buồn, không muốn tâm sự cùng ai.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc bạn đặt nặng các vấn đề kết quả, làm việc hơi cực đoan.

Tài lộc: Mức thu nhập đủ bạn sinh hoạt hằng ngày, nhưng không có dư.

Sức khoẻ: Dạ dày không tốt, không nên ăn các món quá cay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có trái tim nhân hậu, rất dễ gần, khi tiếp xúc với mọi người để lại ấn tượng tốt. Họ cũng là những người rất kiên trì trong công việc và có khả năng nắm bắt thực tế mạnh mẽ. Có thể không ưa cạnh tranh gay gắt nhưng người tuổi Mão luôn chờ đợi để tìm kiếm cơ hội.

Thực tế, tuổi Mão có tài năng, họ chỉ cần chờ cơ hội để tỏa sáng mà thôi. Tháng 11/2023, sự nghiệp mà tuổi Mão lựa chọn theo đuổi đã có bước tiến triển tốt hơn. Nhiều việc từ khó khăn trở nên dễ dàng hơn, họ không chỉ tiến bộ hơn, học được thêm kỹ năng mà thu nhập cũng tăng lên tương ứng.

Những người sinh năm Mão thường thông minh và giỏi nắm bắt cơ hội. Từ ngày mai 23/11 đến hết 30/11,, họ có thể mở ra một thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp. Những người sinh năm Mão sẽ thể hiện tốt trong tháng này và thu hút được sự chú ý của nhiều quý nhân.

Dù trong cuộc cạnh tranh nơi công sở hay trong kinh doanh, những người tuổi Mão đều có khả năng nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ những người ưu tú. Những người này có thể là ông chủ, người cố vấn, đối tác, họ sẽ đưa ra những lời khuyên, nguồn lực quý giá cho tuổi Mão, giúp họ nhanh chóng vươn lên nổi bật trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Từ ngày mai 23/11 đến hết 30/11, tuổi Mùi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Con giáp này là những người tài năng trong việc hiểu rõ ý lãnh đạo và thường trở thành cánh tay đắc lực cho cấp trên.

Người trẻ tuổi cũng có cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản thân và khẳng định vị thế. Điều quan trọng phải dám mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình một cách rõ ràng và logic. Bằng cách làm điều này, bản mệnh có thể khiến cho tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên bởi sự thông minh và sáng tạo của mình.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ hoặc châm chích tại ngón chân để bảo đảm sức khỏe của mình.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.