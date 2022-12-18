Tử vi từ 5h sáng 18/12 cho thấy Tam Hợp nên công việc của tuổi Thân rất thuận lợi dù đang làm ở bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả những người đang đi học. Bạn trẻ có bài kiểm tra sẽ nhận được kết quả như ý. Người đi làm luôn chủ động tìm kiếm thời cơ để bản thân trở thành một người có ích trong cơ quan.

Ở hiền thì gặp lành, tuy không giàu có nhưng tiền của bạn luôn luôn đủ để đảm bảo cho cuộc sống ấm no. Tài vận có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Nhưng bạn không thích hợp cho đầu tư mạo hiểm.

Theo tử vi hàng ngày, Thổ sinh Kim ở tuổi Thân nên đường tình duyên nảy nở như hoa cỏ mùa xuân. Đây là thời điểm thích hợp để bạn và người ấy cùng nhau làm mới mối quan hệ hiện tại. Bạn là người trọng tình trọng nghĩa nên có khá nhiều bạn bè tốt.

Tuổi Ngọ

Nhắc đến tuổi Ngọ, bạn sẽ không thể bỏ qua tính cách mạnh mẽ, quyết tâm và sự ham học hỏi. Khi bắt tay vào làm việc, người tuổi Ngọ luôn kiên trì đến cùng nên luôn nhận được sự nể trọng từ những người xung quanh. Có lẽ vì khâm phục tinh thần này của tuổi Ngọ nên mỗi khi thấy họ gặp khó khăn, các quý nhân đều nhiệt tình giúp đỡ.

Từ 5h sáng 18/12, nhờ được Thần Tài ban vía mà người tuổi Ngọ làm gì cũng thành công, chỉ cần ngồi yên là “tiền tài tự tìm đến”. Với những người làm công ăn lương, nhờ công việc hanh thông mà lương cuối tháng của tuổi Ngọ chỉ tăng chứ không giảm. Bên cạnh đó, họ còn nhận thêm một khoản kha khá từ tiền do lãnh đạo thưởng thêm. Còn với người làm kinh doanh, thời điểm cuối năm chính là dịp để họ “hốt bạc”.

Dù buôn bán mặt hàng gì thì con giáp này cũng mua may bán đắt và có thêm không ít khách hàng lớn. Nhờ vậy mà họ có thể mua sắm nhiều món đồ đắt đỏ cho bản thân và gia đình đón Tết.

Tuổi Thìn

Chính Tài độ mệnh, tuổi Thìn có điềm báo gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Con giáp này phát huy được khả năng kiếm tiền nhanh nhạy và thông minh của mình nên tài chính có phần rủng rỉnh hơn, chi tiêu cũng không còn lo nỗi lo lắng thường trực với bản mệnh nữa.

Thực tế là chuyện làm ăn kinh doanh cũng có khi thuận lợi, khi khó khăn, cũng là lẽ thường tình. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải giữ sự kiên định và hướng tới mục tiêu mới đạt được gặt hái được thành quả tốt đẹp. Người tuổi Thìn luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy nên đã làm được.

Hỏa sinh Thổ còn là tín hiệu vượng duyên. Chuyện tình cảm của bản mệnh rất suôn sẻ, sự hòa hợp và thấu hiểu giữa cả hai chính là chìa khóa để mối quan hệ luôn bền vững và hạnh phúc. Tình yêu làm bạn cảm thấy phấn chấn, yêu đời và có nhiều năng lượng sống hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.