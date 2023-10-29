Đúng 35 ngày tới, 3 con giáp tài vận thăng hoa, trúng số phát tài, cuối năm 2023 tiền chất như núi, sang năm 2024 cứ thế mà giàu

Tâm linh - Tử vi 29/10/2023 15:28

Cuối năm 2023 tiền bạc đầy nhà, bước sang năm 2024 phất lên làm đại gia.

Tuổi Thìn

Thìn là người nhanh nhẹn, thông minh và may mắn hơn người nên làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, có số đại gia nên dù gặp phải khó khăn, gian khổ Thìn vẫn có thể vượt qua tất cả mà chẳng hề chùn chân mỏi gối.

Sách tử vi 12 con giáp có nói, từ đây đến cuối năm con giáp giàu sang này sẽ tha hồ đón tài lộc vào nhà, hỷ vận ập xuống đầu. Song hỷ lâm môn, tiền chất chật nhà, càng về cuối năm càng lắm của nhiều tiền, sang năm 2024 phú quý vây quanh, giàu nhanh đến chóng mặt. 

Đúng 35 ngày tới, 3 con giáp tài vận thăng hoa, trúng số phát tài, cuối năm 2023 tiền chất như núi, sang năm 2024 cứ thế mà giàu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Thật thà, điềm đạm và có chí tiến thủ nên Sửu dù là đàn ông hay phụ nữ đều không ngừng cố gắng để vươn lên trong cuộc sống, sự nghiệp. Nét tính cách này của Sửu giúp họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể, sự nghiệp nhờ thế mà thuận lợi hanh thông, thăng chức tăng lương ầm ầm

Những tháng đầu năm khá chật vật, thế nhưng từ tháng 11/2023 người tuổi Sửu sẽ có tài lộc thênh thang rộng mở, ngồi chơi tiền cũng ùa vào túi ầm ầm. Tiêu xài thả ga, mua sắm mỏi tay tiền vẫn không vơi chính là vận số Sửu nhận được. 

Đúng 35 ngày tới, 3 con giáp tài vận thăng hoa, trúng số phát tài, cuối năm 2023 tiền chất như núi, sang năm 2024 cứ thế mà giàu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cung tài lộc rực sáng, vận số lên cao nên người tuổi Hợi liên tục nhận tin vui tài lộc trong 2 tháng cuối năm 2023. Đặc biệt, ngay ngày đầu tiên của tháng 11 con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, tiền ồ ạt chui vào túi.

Phú quý phát tài, tiền tình như ý, càng về cuối năm càng đắc tài đắc lộc, sung túc an nhàn nên Hợi sẽ mua nhà sắm xe, có bạc tỷ trong tay khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ. Không chỉ tài vận, tình duyên của Hợi cũng ấm êm viên mãn, thoải mái tận hưởng chuyến du lịch đắt đỏ cùng nhau.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tiền của bủa vây, vận may gõ cửa 3 con giáp trả sạch nợ nần, thoát kiếp nghèo hèn, trở thành đại gia khiến ai cũng hờn trong 15 ngày cuối tháng 11/2023

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Nằm duỗi mà ăn, rung đùi hốt bạc, cứ thế mà giàu sụ là phúc phần 3 con giáp này xứng đáng nhận được.

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