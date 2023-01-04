Đúng 3 ngày cuối tuần (6, 7, 8/1), 3 con giáp này 'một bước lên mây', công việc suôn sẻ, tình duyên nồng thắm, tiền bạc vây quanh, chật kín khắp nhà

3 ngày cuối tuần, mọi việc trôi qua một cách thuận lợi với người tuổi Sửu. Bản mệnh có quý nhân trợ lực cộng với thái độ nhiệt tình vốn có nên xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, làm gì cũng được mọi người xung quanh ủng họ. Bên cạnh đó, Sửu còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân.

Về phương diện tình cảm, đây cũng là khoảng thời gian mà người tuổi Sửu rất vượng đào hoa. Nếu đã có đối tượng thầm mến và còn độc thân thì Sửu nên cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu về nhau kĩ hơn. Cũng đã đến lúc Sửu cần tìm một người cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn rồi, đừng mãi sống trong thế giới riêng.

Người tuổi Mão thường cần cù chăm chỉ, dễ phát tài nhờ nghề tay trái của mình trong 3 ngày cuối tuần. Cho dù chỉ là công việc làm thêm đi chăng nữa, chỉ cần Mão dành nhiều tâm huyết vào đó thì tất nhiên bản mệnh sẽ được nhận một phần thưởng xứng đáng, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đặc biệt một số người có thể “trúng quả đậm” nhờ những khoản đầu tư kinh doanh trước đó. Người làm kinh doanh buôn bán kí được những hợp đồng lớn, mang lại khoản lãi đáng kể.

Về phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa hai vợ chồng Mão phát triển tốt đẹp. Cả hai luôn tôn trọng nhau, càng ngày tình cảm của hai người lại càng gắn kết hơn. Những người độc thân sẽ sớm tìm được ý trung nhân của mình.

Người tuổi Mão thường cần cù chăm chỉ, dễ phát tài nhờ nghề tay trái của mình trong 3 ngày cuối tuần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

3 ngày cuối tuần, mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hội thúc đẩy. Bản mệnh sẵn sàng học hỏi những điều mới từ mọi người và mọi việc xung quanh. Bên cạnh đó, Hợi cũng chẳng ngại thử thách mình trong những lĩnh vực xa lạ để có thể tiến bộ nhanh chóng.

Đây chính là cơ hội để Hợi học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối phương truyền dạy, giúp ích cho công việc sau này. Đồng thời phát hiện những điểm yếu cần phải khắc phục nhanh chóng.

Thời gian này, bản mệnh và người bạn đời luôn thấu hiểu lẫn nhau mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời. Để có thể được như hiện tại là nhờ hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong vấn đề cuộc sống, chẳng che giấu bất cứ điều gì.

3 ngày cuối tuần, mọi công việc của người tuổi Hợi sẽ tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hội thúc đẩy. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo