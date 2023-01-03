Đúng ngày Rằm tháng 12 âm, 3 con giáp mở cửa đón tài lộc, hỷ sự giăng kín lối, tiền bạc ngập nhà, tận hưởng vinh hoa phú quý

Tình hình tài chính của người tuổi Sửu cũng được đánh giá là vượng sắc. Người làm công ăn lương để lại ấn tượng tốt với cấp trên nên có thể nhận một khoản tiền thưởng, thậm chí còn được tăng lương. Người kinh doanh có được những khách hàng trung thành, thu về lợi nhuận tốt.

Tử vi nói rằng tuổi Sửu là một trong những con giáp may mắn đúng ngày Rằm tháng 12 âm lịch. Con giáp này được dự báo sẽ đón nhận nhiều tin vui. Đây là thời điểm lý tưởng để tuổi Sửu phát huy năng lực, điểm mạnh của bản thân. Đặc biệt, người đang làm lãnh đạo hoặc đang theo đuổi con đường học hành, thi cử sẽ gặp nhiều cơ hội tốt xuất hiện.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có vận trình tương đối thuận lợi đúng ngày Rằm tháng 12 âm lịch. Vận thế chung của con giáp này khá hanh thông. Trong công việc, bản mệnh có thể hoàn thành nhiều kế hoạch, làm gì cũng thu về thành quả tốt, thậm chí còn có cơ hội tăng lương.

Tất nhiên, càng đảm nhận nhiều nhiệm vụ và lên vị trí cao hơn thì trách nhiệm cũng sẽ lớn hơn. Tuổi Mùi cần phải không ngừng nâng cao năng lực, nghiệp vụ của bản thân để đáp ứng yêu cầu của công việc. Nhờ đó, con giáp này cũng có thể đạt được thành quả tốt hơn, tạo nên cú trở mình xuất sắc trong lương lai.

Người tuổi Mùi có vận trình tương đối thuận lợi từ giờ đến Rằm tháng 12 âm lịch. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, biết nắm bắt ý đồ, tâm tư của cấp trên và có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Tử vi dự báo rằng, đúng ngày Rằm tháng 12 âm lịch, quý nhân mang đến niềm vui bất ngờ cho tuổi Dậu. Bản mệnh cần sẵn sàng đón nhận những thử thách mới trong tương lai. Đây là tiền đề cho sự thăng tiến mạnh mẽ hơn của tuổi Dậu.

Người tuổi Dậu có thể ký kết những hợp đồng làm ăn tốt, đôi bên cùng có lợi. Các kế hoạch mà con giáp này đã đặt ra diễn ra hết sức suôn sẻ, thậm chí còn mang về khoản lợi nhuận lớn hơn mong đợi. Người buôn bán kinh doanh có thể đón nhận cơ hội mở rộng quy mô làm ăn.

Chuyện tình cảm của tuổi Dậu diễn ra tốt đẹp. Người có cặp có đôi biết trân trọng, yêu thương đối phương, dù bận rộn cũng dành thời gian quan tâm, chia sẻ với người mình yêu.

Tử vi dự báo rằng, đúng ngày Rằm tháng 12 âm lịch, quý nhân mang đến niềm vui bất ngờ cho tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

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