Đúng 3 ngày cuối tháng 7/2023: 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, tụ tài, tụ lộc, công việc thăng tiến, thu nhập tăng lên gấp bội, tiền tiêu rủng rỉnh, khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 19/07/2023 15:23

Người làm công ăn lương có cơ hội để thể hiện năng lực, nâng cao địa vị cũng như được tăng lương, tăng thưởng.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dễ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Vận trình sự nghiệp đang có dấu hiệu triển theo chiều hướng xấu khi mà con giáp này không đủ tập trung và mắc phải nhiều sai lầm khó có thể chấp nhận được. 

Kế hoạch thăng tiến của bản mệnh khó diễn ra như ý muốn khi kẻ tiểu nhân trực chờ lợi dụng những sơ hở, sai sót của bản mệnh để tìm cơ hội công kích, muốn cho con giáp này phải chịu thua thiệt và đánh mất những thành quả mà mình đã rất nỗ lực để có được. Tuổi Mùi khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, buồn phiền. 

Đúng 3 ngày cuối tháng 7/2023: 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, tụ tài, tụ lộc, công việc thăng tiến, thu nhập tăng lên gấp bội, tiền tiêu rủng rỉnh, khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận tài lộc của tuổi Thân khá tốt đẹp. Người kinh doanh buôn bán phát tài, nhất là làm trong lĩnh vực dịch vụ, tài chính. Chỉ cần dốc sức chăm chỉ thì sắp tới không phải lo về chuyện tiền bạc cũng như vốn đầu tư.

Vận trình tình cảm cũng tươi sáng. Con giáp này cảm thấy hạnh phúc vì nhận ra những giá trị mà trước đây chưa biết tới và trân trọng những gì đang có, biết cảm thông và thấu hiểu hơn trong mối quan hệ với nửa kia.

Đúng 3 ngày cuối tháng 7/2023: 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, tụ tài, tụ lộc, công việc thăng tiến, thu nhập tăng lên gấp bội, tiền tiêu rủng rỉnh, khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cần giảm sự thất vọng khi nhận ra rằng không phải ai cũng hiểu và có quan điểm giống mình. Hãy hiểu rõ điều này và không đặt quá nhiều kỳ vọng. Đối với những người đang tìm việc, có thể gặp may mắn và được người khác hỗ trợ.

Vận trình tình cảm của bạn cũng đang đi lên. Nửa kia có thể mang lại những lời khuyên quý giá để tuổi Dậu biết rằng luôn có người thương ủng hộ những bước đi của mình. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, được coi là ngày "nửa đời, nửa đoạn", vì vậy hãy cẩn trọng trong mọi việc.

Đúng 3 ngày cuối tháng 7/2023: 3 con giáp gặp quý nhân phù trợ, tụ tài, tụ lộc, công việc thăng tiến, thu nhập tăng lên gấp bội, tiền tiêu rủng rỉnh, khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

BỘI THU: 3 con giáp nhận tin mừng thăng tiến, quý nhân giúp đỡ, công việc khởi sắc, thu nhập rủng rỉnh, mọi sự thuận buồm xuôi gió bắt đầu từ ngày 20/7

BỘI THU: 3 con giáp nhận tin mừng thăng tiến, quý nhân giúp đỡ, công việc khởi sắc, thu nhập rủng rỉnh, mọi sự thuận buồm xuôi gió bắt đầu từ ngày 20/7

Sự hòa đồng và khả năng giao tiếp tốt giúp 3 con giáp này dễ dàng hòa nhập vào các nhóm và tạo một môi trường thoải mái cho mọi người.

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