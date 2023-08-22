Đúng 22h hôm nay, thứ Ba (22/8/2023): 3 tuổi chính thức hết khổ, đón cơ may tài lộc hiếm có, nhanh chóng tậu được xe, mua được nhà, an cư lạc nghiệp

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Ba ngày 22/8/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Thân có nhiều điểm sáng. Các kế hoạch trôi chảy vô cùng, không gặp phải trở ngại gì. Con giáp này không phải tốn quá nhiều công sức và thời gian mà vẫn hoàn thành được đúng như dự định ban đầu.

Thế nhưng vận trình tình cảm của tuổi Thân lại không được như ý. Con giáp này yêu rất nhiều, cho đi rất nhiều nhưng chẳng nhận lại được bao nhiêu. Sự vô tâm của đối phương khiến bản mệnh cảm thấy dường như trong mối quan hệ này chỉ có mình là để tâm vun đắp.

Tài lộc cũng đang có dấu hiệu tăng tiến đáng kể, đặc biệt là những người kinh doanh. Bản mệnh có duyên buôn bán nên biết cách để thu hút khách hàng. Lộc làm ăn của con giáp này không phải ai cũng có nên tiền bạc rủng rỉnh trong tay, chẳng cần phải lo nghĩ.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cuối ngày hôm nay, vận trình sự nghiệp của con giáp này sẽ có chuyển biến tích cực, vận khí ngày một tốt hơn, có cơ hội tốt để đổi vận.

Những người tuổi Mão tương đối hướng nội và trầm tính nhưng sau thời gian làm công việc kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được nhược điểm tính cách này.

Từ cuối ngày trở đi, sự nghiệp của con giáp tuổi Mão sẽ có tiến triển, phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, "thức tỉnh" óc phán đoán xuất sắc của mình là sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió.

Thời điểm cuối năm đang đến gần, con giáp này có thể lặng lẽ loại bỏ những rắc rối và có một cuộc sống tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 22/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão có được người yêu luôn cùng bạn vượt qua những trở ngại ban đầu.

Công việc: Công danh người tuổi Mão không có gia đình hậu thuẫn, luôn cố gắng tìm hiểu, vượt qua những ngày còn khó khăn.

Tình duyên: Tình cảm còn nhiều lo lắng, nhưng hãy an tâm người bạn đồng hành của bạn luôn ở cạnh những lúc bạn khó khăn.

Tài lộc: Bạn xứng đáng có được kinh tế vững vàng, ổn định khi đã làm việc vất vả.

Sức khỏe: Bệnh chưa khỏi, không nên ra đường khi sức khỏe còn yếu.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!