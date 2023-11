Đúng 20h ngày 20/11, cây tơ hồng trổ bông: 3 con giáp vận đào hoa nở rộ, tình duyên như ý, phú quý song hành, giàu sang thịnh vượng

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể mang lại may mắn cho gia đình vì có thu nhập ổn định hàng tháng. Họ giỏi quản lý tài chính, tiết kiệm hợp lý và sử dụng tiền một cách khôn ngoan. Tuy nhiên, người tuổi Tuất cần bình tĩnh suy nghĩ về những kế hoạch phát triển trong tương lai.

Họ cần từ bỏ việc nắm bắt cơ hội mà thay vào đó tập trung vào những công việc ổn định, an toàn và suy nghĩ hợp lý về kế hoạch phát triển mới trong tương lai. Không nên phụ thuộc một cách mù quáng vào cờ bạc hoặc đầu cơ để kiếm lời. Nếu bạn để tiền bị lạm dụng, cuối cùng có hối hận cũng quá muộn. May mắn thay, hầu hết người tuổi Tuất không rơi vào tình huống này và do đó có thể cho phép cả gia đình được sống một cuộc sống tương đối sung túc.

Nói như vậy không có nghĩa là người tuổi Tuất phải từ chối các cơ hội mới đến với mình. Dù trong công việc hay cuộc sống, nếu có thời cơ tốt thì tuổi Tuất vẫn có thể cân nhắc để thực hiện các dự định của bản thân.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 20/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi luôn cẩn trọng với từng công việc bạn đảm nhận.

Công việc: Người tuổi Hợi cải thiện công việc rất tốt, làm việc nên chú ý thời gian.

Tình cảm: Người tuổi Hợi hẹn hò vui vẻ, bạn đang có nhiều kỉ niệm đẹp cùng đối phương.

Tài lộc: Hãy đầu tư đúng nơi, đúng chỗ.

Sức khoẻ: Cẩn thận sức khoẻ, không làm việc lao lực.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.