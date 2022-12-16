Đúng 20h hôm nay (16/12/2022), Xua đủi vận đen, điềm hung hóa cát, 3 con giáp này vét hết may mắn thiên hạ, hanh thông đủ đường, ai nấy đều đỏ mắt ghen tỵ

Ngày thứ Sáu, con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra tương đối suôn sẻ. Nhờ gặp được thời cơ tốt, người tuổi này có thể phát huy khả năng lãnh đạo của mình tốt nhất có thể. Qua đó, bản mệnh nhận được tín nhiệm từ cấp trên cũng như sự tin tưởng của đồng nghiệp xung quanh.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên con giáp này đón nhận thêm tin mừng trong chuyện tình cảm của mình. Nhờ quý nhân dẫn lối nên người độc thân gặp gỡ được nhiều đối tượng khác phái ứng ý, nếu biết tận dụng cơ hội thì biết đâu nhân duyên tới, bản mệnh sẽ chẳng còn cô đơn giữa cuộc đời này nữa.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Nguồn tài chính tăng đáng kể vì sự nghiệp “đại cát đại lợi” giúp cho người tuổi này có thể an tâm chi trả cho những nhu cầu cá nhân mà không cần lo nghĩ quá nhiều.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên con giáp này đón nhận thêm tin mừng trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý có cát tinh trợ mệnh nên vận trình công danh sự nghiệp không phải lo lắng quá nhiều. Mặc dù con giáp này vẫn gặp phải những khó khăn nhất định nhưng mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Hơn thế nữa, bản mệnh biết được điều mình muốn là gì nên không ngại tiến về phía trước.

Vận trình tình duyên cực vượng, các cặp đôi nhanh chóng tính đến chuyện hôn nhân sau thời gian yêu đương. Bản mệnh quan niệm chẳng có gì là sớm hay muộn, chỉ có đúng lúc mà thôi. Đây chính là lúc để hai người tính đến chuyện về chung một nhà bởi thực sự chẳng thể chờ đợi đến lần hẹn hò tiếp theo nữa rồi.

Vận trình tình duyên cực vượng, các cặp đôi nhanh chóng tính đến chuyện hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới dự đoán, vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra tương đối dễ dàng. Sự thông minh và nhạy bén là các yếu tố quan trọng giúp cho người tuổi này đạt được bước tiến đáng kể trên con đường sự nghiệp. Song song đó, bản mệnh cũng đừng quên gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối rực rỡ. Nhờ đưa ra những quyết định đầu tư sáng suốt và đúng thời điểm nên giúp cho con giáp này thu về một khoản tiền không nhỏ, thậm chí vượt ngoài sức tưởng tượng.

Tuổi Mão sẽ được Tam Hợp cục chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy tình yêu thuộc về riêng mình. Con giáp này không cần phải thể hiện những gì hoa mỹ, bởi đơn giản chỉ là bản thân đã đủ để gây ấn tượng. Bản mệnh nên lắng nghe trái tim mình để không lỡ nhịp với người mình yêu nhé.

Vận trình tài lộc tương đối rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo