Đúng 1h06 ngày 1/6/2023 TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC: 3 con giáp trúng mánh giàu to, tiền tỷ rót mật đầy túi, may mắn tụ hội, vận đời lên hương, hạnh phúc viên mãn về sau

Dưới tác động xấu của cục diện Tương Xung, người tuổi Tỵ dễ gặp mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp của mình. Có thể hai bên đang gặp mâu thuẫn nào đó cần nhanh chóng tháo gỡ. Chuyện làm ăn cũng khó tiến triển suôn sẻ trong ngày hôm nay, bởi bạn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Hãy tinh tường để nhận ra ưu thế của bản thân, từ đó có cách giải quyết mọi việc đúng đắn và giành thắng lợi.

Thủy khắc Hỏa, tiếc rằng bạn và nửa kia lại thiếu thấu hiểu nhau. Hai người bận rộn với công việc của riêng mình nên quên mất việc lắng nghe và thông cảm cho đối phương, chính vì vậy, cả hai đều cần thời gian để tự kiểm điểm bản thân.

Tỷ Kiên giáng họa, người tuổi Ngọ dễ vướng phải những rắc rối nơi công sở. Kẻ xấu bụng có thể đặt điều gây ảnh hưởng tới danh tiếng và hình ảnh của bạn. Bạn cần hành xử thận trọng để không rơi vào bẫy của đối phương. Với người làm lãnh đạo, bạn nên hành xử lý trí hơn chứ không nên xử lý công việc theo cảm tính của mình. Chỉ khi công tư phân minh, bản mệnh mới nhận được sự nể trọng của mọi người, khiến tập thể phát triển đi lên.



Nếu có kế hoạch xuất hành, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần và hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là 2 hướng tốt nhất trong ngày hôm nay, có thể đem lại cho bạn nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đường danh vọng của tuổi Tý nhìn chung khá ổn, những nỗ lực của bản mệnh đã và đang mang lại những thành công nhất định. Tình hình tài chính thịnh vượng, cơm áo gạo tiền chẳng phải bận lòng, cuộc sống cá nhân sung túc đủ đầy.

Chuyện tình yêu đứng trước bờ vực chia ly vì người thứ 3, con giáp độc thân lựa chọn dừng lại với đối phương khi chỉ mới bắt đầu tìm hiểu chưa được bao lâu vì cảm thấy không hợp.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm