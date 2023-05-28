Tâm tính của tuổi Dậu có nhiều điều dồn nén, tiêu cực, ảnh hưởng tới thái độ của bạn với những người xung quanh và cũng là nguyên nhân khơi mào những xích mích, va chạm không đáng xảy ra. Các mối quan hệ xấu đi cũng vì vậy, bạn nên cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân tốt hơn. Thiên Quan tác động, con giáp này còn có thể gặp rắc rối trong công việc của mình. Đôi khi bạn tỏ ra quá cứng nhắc, cố chấp, làm gì cũng phải rập khuôn theo quy định nên có thể đánh mất cơ hội phát triển ngay trong chớp mắt. Hơn nữa, tiểu nhân cũng sẽ lợi dụng cơ hội đó để chọc ngoáy, gièm pha thị phi làm giảm uy tín của bạn.

Vận trình tình cảm của tuổi Dậu không tốt, gặp ngày Tự Hình nên có điềm báo bất hòa, gia đình lục đục, các thành viên dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn với nhau. Một phần cũng do bạn để cảm xúc che mờ lý trí, hành xử khó hiểu nên người thân bên cạnh không khỏi khó chịu, có thái độ chống đối lại bạn.

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Tuổi Tuất

Đường thăng quan của người tuổi Tuất mọi sự đều thuận lợi thành công, sớm muộn gì con giáp này cũng đạt được vị trí mà mình muốn. Tử vi 12 con giáp nhận định, lộc tài dần khá hơn, cân bằng thu chi và siết chặt việc chi tiêu hoang phí là phương pháp hiệu quả để con giáp này không phải rơi vào cảnh khốn khổ.

Tình yêu vẫn cứ bình yên trôi, không có quá nhiều biến động thời điểm này, mọi thứ đều rất tốt đẹp.

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Tuổi Hợi

Vận có Chính Ấn nên sự nghiệp chủ yếu tập trung đến địa vị, quyền lợi, khách hàng, thi cử. Một lời khuyên đắt giá cho bản mệnh đó là càng khiêm tốn càng được quý nhân trợ giúp, càng khoe khoang càng dễ đánh mất cơ hội. Công việc tuy đang có nhiều khó khăn nhưng bạn vẫn nhận được nguồn thu ổn định nhờ cục diện Kim sinh Thủy. Ngoài ra, bên cạnh thu nhập chính, con giáp nhận được các khoản ngoài lề như tiền thưởng, quà cáp từ bạn bè, cấp dưới.

Quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp nhờ có Tam Hội chỉ đường dẫn lối. Tuy nhiên, con giáp đôi khi thường suy nghĩ nhiều và theo hướng tiêu cực. Là con giáp biết hưởng thụ cuộc sống, Hợi ngày càng yêu đời hơn vì có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón phía trước.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm