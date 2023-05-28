Đúng 3 ngày đầu tháng 6 CÁ CHÉP HÓA RỒNG: 3 con giáp bỗng dưng thịnh vượng, làm ăn phát đạt, sản nghiệp trăm tỷ, nguồn thu dồi dào, bạc phủ đầy nhà, vàng phủ khắp sân

Chính Quan nhập cục, công việc của tuổi Thân khá thuận lợi, đánh dấu những bước phát triển tích cực trong mục tiêu thăng tiến của bản mệnh. Con giáp này có cơ hội thể hiện tài năng khi xảy ra tình huống cấp bách, cấp trên và đồng nghiệp không thể không công nhận sự linh hoạt và chủ động của bạn. Nhìn chung ở thời điểm này, mọi kế hoạch đều diễn ra đúng như dự kiến, dù có khó khăn nhưng con giáp này vẫn thuận lợi vượt qua, giải quyết mọi vấn đề phát sinh bằng kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn của mình, ít khi dựa dẫm vào người khác. Sau hôm nay có thể cấp trên sẽ trao cho bạn thêm vài cơ hội thể hiện năng lực, nếu làm tốt thì sẽ được cất nhắc là điều tất nhiên.

Tuy nhiên, do ngũ hành Kim vượng nên có thể tuổi này sẽ gặp trở ngại về sức khỏe . Một phần là do công việc căng thẳng dồn nén từ những ngày trước đó khiến bạn không thể nghỉ ngơi thoải mái, dẫn tới phát sinh vấn đề về sức khỏe. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên thận trọng kẻo gặp họa huyết quang do kim loại sắc nhọn gây ra.

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Tuổi Dậu

Quan lộ của tuổi Dậu tốt xấu đan xen, thời gian này đang có nhiều chuyện xảy đến, bản mệnh cần phải thả lỏng đầu óc, để bản thân thư giãn chứ không nên tự làm khó mình. Tài chính rơi vào chu kỳ suy thoái, vay mượn hay nợ nần không thể vãn hồi, cần dừng lại mọi thứ trước khi quá muộn.

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đường tình duyên của tuổi Dậu sóng gió vì quan điểm sống quá khác biệt, có thể đi với nhau lâu dài được hay không là câu hỏi không thể trả lời.

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Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có Tam Hội chiếu cố nên sự nghiệp thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ. Những bạn làm du lịch, buôn bán tự do thì được khách hàng ủng hộ, cứ mạnh dạn nhập thêm hàng mới. Sắp tới những ai xuất ngoại làm ăn cũng khá thuận lợi và không gặp khó khăn cản đường. Tuất nhận được tin vui tài lộc chủ yếu là nhờ Chính Tài độ mệnh. Lương thưởng ổn áp, nhiều người còn được bo thêm tiền hoặc có tiền thưởng nóng. Cứ nhiệt huyết với những gì mình làm thì thần Tài sẽ chiếu cố cho bạn.

Vận tình cảm nhờ Thổ dưỡng Kim nên bản mệnh khá hiểu chuyện, biết cách chăm sóc bản thân và người mình yêu. Cả hai biết bù đắp khuyết điểm cho nhau. Đồng thời, sống rất tình cảm, luôn yêu thương và chăm lo cho gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm