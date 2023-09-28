Đúng 19h ngày mai, thứ Sáu (29/9): 3 con giáp có bước ngoặt khó khăn, dễ lục đục gia đình, cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 28/09/2023 18:05

Trong thời gian này, vận trình tình cảm của 3 con giáp sau cũng không được thuận lợi, có thể xảy ra mâu thuẫn lớn với gia đình.

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 29/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay khác lạ, không có việc gì làm bạn cảm thấy hài lòng.  

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay công việc đang đến độ ổn định, nhưng lại có sự cố không thể giải quyết.    

Tình cảm: Hôm nay tình cảm gặp nhiều trắc trở, chưa thể đến bên bờ hạnh phúc.

Tài lộc: Mức tài chính lớn cần gấp, nhưng không xoay sở được. 

Sức khoẻ: Cơ thể thường mỏi, mệt làm việc chưa tốt. 

Đúng 19h ngày mai, thứ Sáu (29/9): 3 con giáp có bước ngoặt khó khăn, dễ lục đục gia đình, cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 29/9/2023, xuất hiện những rắc rối trong công việc của tuổi Mùi. Con giáp này khá cứng nhắc và cố chấp trong công việc, khăng khăng muốn làm mọi thứ theo ý mình nên đến khi phát hiện ra sai sót thì mọi chuyện đi quá xa.

Tuổi Mùi cần phải linh hoạt hơn trong cách xử lý tình huống, có chính kiến là tốt nhưng không phải lúc nào nhận định của bản thân cũng chính xác hoàn toàn. Khi nhận được lời góp ý trái ngược, bản mệnh nên nhìn nhận, đánh giá lại bản thân trước khi phủ nhận hoàn toàn.

Trong ngày này, vận trình tình cảm cũng không được thuận lợi, có những sự khác biệt và bất đồng khiến cả hai nảy sinh nhiều cãi vã rất gay gắt. Tuổi Mùi nên tiết chế cảm xúc để giảm căng thẳng, nếu như tình cảm đủ lớn thì chắc chắn sẽ biết nhường nhịn đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Đúng 19h ngày mai, thứ Sáu (29/9): 3 con giáp có bước ngoặt khó khăn, dễ lục đục gia đình, cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Bước sang ngày mới, người tuổi Dần chịu tác động của sao Tử Vi nên công việc tương đối ổn định. Việc mới không nhiều, việc cũ cũng được giải quyết ổn thỏa, bạn không còn bị cảm giác bận rộn tối mắt quấy nhiễu nữa. Các kế hoạch cũng diễn ra trôi chảy.

Đây là thời điểm bạn "được" nhiều hơn "mất" và có phần nhàn nhã hơn so với đồng nghiệp. Bạn cũng có cơ hội được thể hiện năng lực của mình trong những dự án quan trọng. Cấp trên có thể căn cứ vào đó để đưa ra những đánh giá chi tiết hơn về bạn, vậy nên hãy trân trọng cơ hội này và làm mọi thứ thật nghiêm túc nhé.

Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc. Thực Thần đứng bóng ngay từ đầu tuần giúp các khoản thu có dấu hiệu gia tăng không ngừng. Tiền bạc cứ hết rồi lại có, chẳng cần phải lo lắng suy tính quá nhiều mà vẫn thoải mái tiêu xài.

Tuy nhiên, chuyện tình duyên không mấy suôn sẻ, đặc biệt là với những cặp đôi mới bắt đầu quá trình tìm hiểu. Hai bạn dường như chưa thực sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau nên dần nảy sinh những mâu thuẫn và không hài lòng về nhau sau khi cảm giác choáng ngợp ban đầu qua đi.

Đúng 19h ngày mai, thứ Sáu (29/9): 3 con giáp có bước ngoặt khó khăn, dễ lục đục gia đình, cẩn trọng kẻo tiền mất tật mang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày mới thứ Sáu ngày 29/9/2023: Mùi làm ăn hồng phát, Dần đến thời hoàng kim, Thìn cuộc sống hưng thịnh rực rỡ

Tử vi ngày mới thứ Sáu ngày 29/9/2023: Mùi làm ăn hồng phát, Dần đến thời hoàng kim, Thìn cuộc sống hưng thịnh rực rỡ

Tử vi ngày 29/9/2023 cho thấy 3 tuổi sau liên tục có nhiều biến chuyển bất ngờ trong ngày.

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