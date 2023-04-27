Đúng 18h04 ngày 28/4; Từ tháng 11 âm lịch trở đi: 3 con giáp được thần tài điểm danh, hốt BẠC TỶ vào nhà, cuối năm ĐẠI PHÁT ĐẠI QUÝ

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi diễn ra thuận lợi đủ đường. May mắn ghé thăm giúp cho người tuổi này khẳng định được trí tuệ, sự đa tài của mình. Song, ngoài việc tập trung cho công việc thì đừng quên tăng cường phát triển mối quan hệ xã hội.

Bạn và người ấy không nên để sự nóng giận dẫn đến cư xử bốc đồng, thiếu khéo léo. Người độc thân cần chăm chỉ kết giao mới nâng cao cơ hội yêu đương bản thân.

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết, tuổi Thân đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tiền bạc. Tài lộc được ào ào đổ về túi cho thấy việc làm ăn của bản mệnh đang đi rất đúng hướng. Tiền bạc dư dả giúp con giáp này thoải mái chi tiêu cho những thứ mình cần. Tuổi Thân cũng dễ gặp được người chủ động giúp đỡ hoặc dẫn lối chỉ đường nên làm gì cũng suôn sẻ, có được định hướng rõ ràng nên khả năng thời gian tới sẽ còn có nhiều cơ hội phát triển hơn. Có điều bản mệnh hơi bận rộn nên cần có thời gian để nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe.

Trên phương diện tình cảm, nguyện vọng của bản mệnh sẽ sớm thành hiện thực. Những người đã có đôi có cặp cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh nhau. Người độc thân cũng mạnh dạn hơn trong việc chủ động theo đuổi hạnh phúc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất khó có được những may mắn trong công việc khi không được đồng nghiệp ủng hộ. Có thể bản mệnh hơi nóng tính nên có cách cư xử không được khôn ngoan. Hãy chú ý thái độ của mình khi nêu ý kiến của bản thân. Người làm công việc kinh doanh buôn bán có lợi hơn hẳn. Hàng hóa lưu thông ổn định mang tới cho bản mệnh nguồn thu nhập đều đặn. Con giáp này có thể tìm hiểu thêm các cách tiếp thị khác nhau để mạnh tiêu thụ.

Trong thời gian này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành tu sửa bếp hay những đồ vật ở bếp. Bởi việc làm đó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm