Đúng 17h30 chiều nay, thứ Bảy 22/4/2023: 3 con giáp 99% TRÚNG SỐ ĐỘC ĐĂC, phất lên như vũ bão, tiền tài nở rộ, tậu nhà, mua xe

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Bảy ngày 22/4/2023 hôm nay, công việc của Ngọ có hy vọng hơn hẳn. Không những thế nhiều người còn được thăng chức, thi đỗ, tăng lương. Một ngày làm việc may mắn hơn mọi ngày.

Về mặt tình cảm, tuổi Ngọ rất hay được lòng mọi người xung quanh vì hiền khô như cục đất. Con giáp này cũng tỉnh táo trong yêu đương. Nếu còn độc thân, bản mệnh sẽ có cơ hội tỏ tình với người mình thích.

Vận trình tài lộc cũng tăng tiến thuận lợi. Bằng tài năng của mình, bản mệnh biết được thời cơ đến và kịp thời nắm giữ. Con giáp này làm ăn khéo léo thu được lượng khách hàng ổn định.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay ngày 22/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi thuận lợi gặp được người hữu duyên giúp đỡ bạn khi khó khăn.

Công việc: Người tuổi Mùi hôm nay đặc biệt có người hậu thuẫn, giúp đỡ những khó khăn lâu nay bạn không tự giải quyết được.

Tình duyên: Tình duyên thăn hạn, cả hai luôn có những cử chỉ thân mật dành cho đối phương.

Tài lộc: May mắn có lộc, hôm nay có lộc được đi du lịch nước ngoài cùng người yêu.

Sức khỏe: Hạn chế tinh bột đối với những ai tiểu đường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy là ngày may mắn và thuận lợi để tuổi Hợi phát triển sự nghiệp, nếu cứ giữ nhịp độ công việc như hiện tại thì sớm muộn gì bạn cũng đạt được vị trí như ý muốn.

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Hợi hao hụt nhanh chóng. Mặc dù thu nhập ổn định nhưng tuổi Hợi có quá nhiều khoản phát sinh nên không giữ được tiền.

Tình cảm: Vận trình tình duyên được cải thiện hơn. Tuổi Hợi độc thân sẽ được làm quen, tiếp xúc với đối tượng khác phái. Bạn nên tận dụng tốt cơ hội này để tìm kiếm hạnh phúc riêng cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.