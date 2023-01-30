Vận trình tử vi vào 17h chiều ngày 30/1 này của người tuổi Tị khá tốt lành do cục diên Dậu – Tị tam hợp. Vì vậy, công việc ngày mới của bạn khá thuận lợi và được đánh giá cao về năng lực, có được kết quả khen thưởng xứng đáng và công việc có những bước tiến nổi bật.

Với người tuổi Tỵ dường như vận tình cảm của bạn khá ổn định và có thể được được những mối quan hệ tốt. Thêm vào đó, sức khỏe ổn định nên vận trình của bạn tương đối hoàn hảo và không có điều gì đáng lo ngại.

Thìn có tâm hồn tốt đẹp, tính tình vui vẻ, chưa bao giờ thiếu bạn bè, quý nhân bên cạnh. Trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, quý nhân sẽ trực tiếp ghé thăm và mang đến tin vui cho con giáp này.

Theo tử vi, vào 17h chiều ngày 30/1 này, con giáp tuổi Thìn khá thảnh thơi, không phải lo nghĩ gì nhiều vì cuộc sống khá suôn sẻ. Có được tâm thế tốt như vậy cũng là vì mọi khía cạnh cuộc sống của tuổi Thìn lúc này khá như ý.

Cuộc sống của Thìn đại cát đại lợi, không chỉ nhân duyên tốt đẹp, kết giao được vô số bạn tốt, còn có thêm các cơ hội đầu tư thu lời, nhưng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên “tham công tiếc việc”.

Không ít người tuổi Thìn có chuyện tình cảm vui vẻ, hạnh phúc, thậm chí có hỷ sự về hôn nhân. Trong thời gian này, hai gia đình đi lại gặp gỡ để bàn tính chuyện cưới hỏi trong năm mới.

Tuổi Thân

Có Chính Quan đồng hànhvào 17h chiều ngày 30/1 này, mọi việc đều trong tầm kiểm soát của tuổi Thân. Đường sự nghiệp trở nên hanh thông. Bạn có cơ hội thăng tiến nếu như có bằng cấp và trình độ thực sự. Hãy làm thân với những đồng nghiệp lớn tuổi để được họ chỉ bảo, truyền kinh nghiệm.

Ngày vận khí hài hòa nên bạn cũng có thể nhận được cơ hội buôn may bán đắt, kinh doanh phát tài. Bản mệnh còn nhận được nhiều lời khen ngợi và mời hợp tác từ người khác. Nên nhân cơ hội này để phát triển quy mô và hoàn chỉnh cách thức kinh doanh, sẽ càng ngày càng thu được lợi lớn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.